NAJOBUČENIJI POLICAJCI NA PLANETI: 35 puta su upozoravali NAPADAČA DA SPUSTI NOŽ, ali na kraju nisu imali izbora!(UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Policijski posao u najmanju je ruku nepredvidiv, ali i opasan. To potvrđuje i situacija u kojoj su se našla dvojica policajaca iz Džordžije, Dejvid Harison i Čarles Bidindžer.

Naime, video policijske akcije gde njih dvojica hapse napadača zbog pretnje nožem u jednoj od lokalnih gradskih četvrti, postao je viralan. Na snimku se čuje kako su policajci više od 35 puta zamolili napadača, Arona Honga (23), da se preda i baci oružje, na što se neprestano oglušio.

"Gospodine, bacite nož. Molim vas. Ovde smo da vam pomognemo", molili su Harison i Bidindžer napadača. Hong je ignorisao njihove naredbe i napao Harrisona. Bacio ga je na tlo, počeo gušiti pa pokušao da mu uzme oružje.

"Upucaj me. Hajde, učini to", derao se Hong. Na to je reagovao Bidindžer, ispalivši nekoliko metaka u 23-godišnjaka.

Harison je završio u bolnici s lakšim povredama, a Hong je od posledica ranjavanja preminuo na licu mesta, piše Bluelivesmatter.

