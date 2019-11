MISLILI SU DA LAJLA (7) SAMO TRAŽI PAŽNJU, ALI SU IH LEKARI ŠOKIRALI: Umreće za nedelju dana! A onda se desilo čudo!

Uplašeni roditelji Pol (34) i Kirsti (33) sada pozivaju sve roditelje da budu oprezni i proveravaju bilo kakve znakove bolesti kod dece.

Prvi put su primetili da nešto nije u redu još dok su živeli u Paderbornu, u Nemačkoj. Ćerkica je često bila neraspoložena i neuravnotežena. Stanje joj se pogoršalo 2015. godine, kad su, zbog Polovog posla, prešli iz Brantona, prešli u Barnstejpl. Od marta do septembra 2016. zabrinuti roditelji su nekoliko puta odveli devojčicu kod lekara opšte prakse, ali im je rečeno da je s Lajlom sve u redu. Prvo su im rekli da je neuravnotežena zbog infekcije uva, da bi kasnije tvrdili da samo pokušava da “privuče pažnju” Pol je u prvi mah poverovao lekarima i zbog toga se često svađao sa suprugom, koja je primetila da nešto nije u redu.

"Užasno me grize savest zbog onoga što sam govorio Lajli, koja je patila zbog tumora. Lekari su me ubedili da samo privlači pažnju", kaže on.

Za to što je bolest otkrivena zaslužan je lekar, koji je radio na zameni i koji je poslao Lajlu na skener u Kraljevsku dečju bolnicu u Bristolu. Tamo je roditeljima saopšteno da devojčica ima rak mozga. "Kada je dijagnoza postavljena, lekar na zameni nam je rekao da Lajlu deli samo nedelju dana od smrti. Da njega nije bilo, možda bismo izgubili Lajlu, kaže otac.

Tumor je toliko narastao da je zahvatio moždano stablo i kičmu, a lekari nisu mogli da veruju da devojčica i dalje govori, hoda i ima osećaj u rukama i nogama. U oktobru 2016. Lajli je odstranjen tumor, nakon čega joj se oduzela leva strana. Pošto je tumor bio toliko veliki, Lajlina pokretljivost i kognitivne sposobnosti su se smanjile. Zbog pritiska u glavi ima konvulzije. Kada izlaze napolje, voze je u invalidskim kolicima i lekari ne znaju kako će joj se mozak razvijati. Uprkos svemu, neverovatno je napredovala. Posle 30 skenera i devet operacija, Lajla sada čak može da pleše, što je zabeleženo i na video-snimku 18. novembra, kada su išli na kontrolu u Kraljevsku bolnicu Viktorija u Njukaslu zbog napada.

"Neverovatan je njen napredak od paralizovane leve strane do toga da može da pleše, kaže Lajlin otac, i dodaje da nije mogla da hoda, pa čak ni samo da pomeri nogu.

"Kada vam kažu da Lajla nikada neće moći prirodno da se porodi ili da ne znaju kako će se njen mozak razvijati, to vas potpuno demorališe, kaže Pol, koji je prepun divljenja za ćerku.

"Nemam reči. Ona je naprosto neverovatna. Nikada se nije žalila ni zbog čega što je morala da izdrži. Sama se uspavljuje kada ode na skener, držeći masku na licu. Uvek je volela da pleše i peva i stalno to radi", zaključuje.

(Kurir.rs/Srbija danas; Foto: Printscreen/Facebook)

