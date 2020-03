VAŽNE VESTI IZ ITALIJE: Epidemija dostigla vrhunac, ovo je dan koji se čekao!

Brusafero je naglasio da bi bila ludost smanjiti mere italijanske vlade koje su se pokazale kao produktivne, a koje podrazumevaju zabranu kretanja i ostajanje kod kuće.

Italija je u trećoj nedelji zabrane kretanja.

"Kriva sugeriše da smo na vrhuncu. Moramo to potvrditi, jer dostizanje vrhunca ne znači da smo osvojili vrh i da je gotovo. To znači da bi sada trebalo da počnemo sa padom ako nastavimo da maksimalno obraćamo pažnju na ono što radimo svakog dana", rekao je on.

Današnje brojke koje je objavila italijanska Agencija za civilnu zaštitu potvrđuju pad, sa 4.053 nova slučaja zaraze, što je ukupno 105.792.

Umrlo je još 837 ljudi, čime je u Italiji zabeleženo 12.428 smrtnih slučajeva, najviše u svetu.

