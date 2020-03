JOŠ JEDAN TEŽAK DAN ZA ITALIJU: Umrlo 837 ljudi od korone, ali i izlečeno 1.109! Otvara se bolnica na sajmu u Milanu

Italijani veruju da su na vrhuncu borbe sa virusom, jer svi brojevi, uprkos brojim smrtnim slučajevima, opadaju, dok broj izlečenih raste.

Za jedan dan izlečeno je 1.109 osoba, na intenzivnoj nezi je 4.023, a na kućnom lečenju 45.420.

Međutim, Italijani pozivaju i na oprez, jer bi širenje zaraze moglo da se nastavi ukoliko se napuste, odnosno, ukoliko se ne budu poštovale propisane mere.

Osim toga, otvorena je improvizovana bolnica na sajmu u Milanu. Tu će smeštati pacijente na intenzivnu negu da se malo bolnice rasterete

Stopa smrtnosti u Italiji je visoka i iznosi 10,6 odsto, čime je najviša u svetu. Kod starijih od 80 godina sa višestrukim oboljenjima ona iznosi 28 odsto.

Najviše je pogođena pokrajina Lombardija, u kojoj broj novih slučajeva opada i u poslednja 24 časa registrovano je 1.047 zaraženih osoba, a preminulo je 458 osoba.

Ovako izgleda stastika umrlih po starosti:

Od 0 do 20 godina/ 0 umrli Od 20 do 29 godina / 2 umrli Od 30 do 39 godina / 20 umrli Od 40 do 49 godina / 89 umrli Od 50 do 59 godina / 369 umrli Od 60 do 69 godina / 1 162 umrli Od 70 do 79 godina / 1 456 umrli Od 80 do 89 godina / 3 984 umrli 90 i vise godina / 939 umrli

Od početka epidemije u Italiji je zaraženo 105.792 čoveka, dok je preminulo 12.428 ljudi.

