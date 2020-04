ZABORAVITE F-35 I F-22, OVO JE NAJSMRTONOSNIJI AVION KOJI AMERI IMAJU: Preko njega mogu da unište cele države (VIDEO)

Ali nemojte da vas izgled prevari. Iako Merkur ne poseduje oružje, to je u izvesnom smislu najsmrtonosnija letelica kojom upravlja Pentagon, jer je njegov zadatak komandovanje lansiranjem nuklearnih balističkih raketa sa kopna i mora.

Naravno, američka vojska ima zemaljski strateški centar za globalne operacije u Nebraski i kopnene predajnike za komunikaciju s nuklearnom trijadom. Međutim, glavna svrha E-6 je da održi komunikacijsku vezu između nacionalnog organa komande (počev od predsednika i sekretara za odbranu) i američkih nuklearnih snaga, čak i ako su kopneni komandni centri uništeni prvim neprijateljskim napadom. Drugim rečima, možete da odsečete glavu američkih nuklearnih sila, ali telo će i dalje nadolaziti na vas zahvaljujući ovim avionima sudbonosnog dana.

Osnovna misija E-6 poznata je pod nazivom Take Charge and Move Out (TACAMO). Pre razvoja E-6, misiju TACAMO preuzeli su kopneni predajnik, a kasnije i avioni EC-130G i K Hercules, koji su imali radio stanice vrlo niske frekvencije za komunikaciju sa podmornicama. Zanimljivo je da je Francuska takođe upravljala sopstvenim avionom TACAMO do 2001. godine, četiri modifikovana transporta Transall C-160H Astarte, koji su održavali VLF komunikaciju sa francuskim podmornicama balističko-raketnih voda.

Prvi od šesnaest E-6 ušao je u službu između 1989. i 1992. godine. Poslednji su izgrađeni u veoma dugom nizu vojnih varijanti časnog aviona Boeing 707, posebno 707-320B Advanced, koji se takođe koristi u E-3 Sentri . Sa 31 antenom, E-6A su prvobitno bili postavljeni isključivo za komunikaciju sa podmornicama. E-6A bi mogao da ostane u vazduhu do petnaest sati, ili sedamdeset i dva, sa dopunom goriva u vazduhu.

Barem jedan E-6 stalno se drži u vazduhu. E-6 u misiji komunikacije sa podmornicama često lete u krugovima preko okeana najmanjom mogućom brzinom - i po deset sati istovremeno. Oni koji obavljaju misiju nuklearne komande obično ostaju u pripravnosti u blizini vazduhoplovne baze Offutt u Nebraski. Nuklearna misija E-6 takođe je svoje povremene operacije učinila hranom za teoretičare zavere i strana propagandna mesta.

Platforma E-6 trebalo bi da ostane u upotrebi do 2040. godine zahvaljujući programu produženja životnog veka i stalnim promenama na svojim sistemima i radio stanicama.

Kurir.rs/National Interest Foto:Profimedia

Kurir