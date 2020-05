NJUJORK ZBOG KORONE IMA PROBLEM DA KREMIRA SVA TELA: Nikad nisam video nešto slično, to je tako tužna situacija

Ananda Molija u poslednjim trenucima pre svoje smrti uverio je svoju suprugu i dvojicu sinova da je sve u redu, iako su oni mogli da čuju njegovo teško disanje u drugoj sobi. Njegova supruga, Rajni, napravila je supu za njega, Ananda je jedva ustao iz kreveta, znoj mu je oblio lice, a usta su mu bila otvorena.

Supruga mu je obrisala lice, obratila mu se, no Ananda nije odgovorio. Puls mu je bio sve slabiji, sinovi su pozvali hitnu, no bilo je prekasno. Prekrili su njegovo telo belim prekrivačem na kuhinjskom podu. Nekoliko je sati prošlo pre nego što je hitna preuzela njegovo telo, a gotovo tri nedelje pre nego što je kremirano. Zvanični uzrok smrti: Bolest slična gripu (mogući covid-19).

Kada je Ananda preminuo, u Njujorku je bilo 799 smrtnih slučajeva povezanih s novim koronavirusom. Od tada se ukupan broj smrtnih slučajeva uvećao za više od 30 puta.

"Nikada nisam video nešto slično"

Nije to jedino što se promenilo u najvećem gradu SAD-a. Iako je grad duplirao kapacitete za primanje mrtvih tela, pogrebne kompanije i dalje odbijaju kremiranja jer ne mogu da čuvaju tela. Krematorijum u Bruklinu se zbog toga slomio i odložio sva kremiranja najmanje do sredine maja.

"Mnogo više smrti nego ikada. Radim ovo 43 godine i nikada nisam video nešto slično", rekao je Džoe Šerman, vlasnik jedne kapelice u Bruklinu koja se bavi sahranama.

Koliki problema imaju mrtvačnice širom Njujorka dovoljno govori i situacija od prošle srede kada je jedna mrtvačnica u Bruklinu unajmila četiri kamiona s hladnjačama za smaštaj tela zbog prenatrpanosti njihovih prostorija. Kamioni su bili parkirani ispred i uzeli su ukupno 60 tela, no problem je što je barem jedan kamion imao problema sa hladnjačom pa su se tela sve više raspadala, tvrdi CNN.

"To je tako tužna situacija i vrlo uvredljivo prema ožalošćenim porodicama. To se moglo izbeći. Mrtvačnice su se mogle da se obrate nama za pomoć, no ćutale su", ostao je u čudu gradonačelnik Njujorka Bil de Blasio.

SAD će uskoro proći brojku od 1.200.000 slučajeva koronavirusa i 70 hiljada preminulih od iste bolesti. I dalje se radi o najvećem žarištu pandemije, a sve više država kreće u relaksaciju mera.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: EPA

Kurir