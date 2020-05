TRAMP VIŠE NIJE PREDSEDNIK AMERIKE! Robert Rejh: On je abdicirao!

Biće vam oprošteno ako niste primetili. Njegove verbalne bombe su glasnije nego ikad, ali Donald Tramp više nije predsednik Sjedinjenih Država, piše u svom autorskom tekstu za Gardijan profesor javne politike na Univerzitetu Berkli i bivši američki sekretar za rad Robert Rejh.

"Nemajući konstruktivan odgovor na nijednu monumentalnu krizu koja sada trese Ameriku, Tramp je abdicirao. On ne vlada. On igra golf, gleda kablovsku TV i tvituje", navodi Rejh i postavlja pitanje:

Kako je Tramp reagovao na široke nemire posle ubistva Džordža Flojda u Mineapolisu, crnca koji je umro nakon što mu je beli policajac klečao na vratu nekoliko minuta dok su ga sa lisicama bacili na zemlju?

"Tramp je demonstrante nazvao "razbojnicima" i zapretio da će ih upucati. "Kada počne pljačka, započinje pucnjava", tvitnuo je parafrazirajući bivšeg šefa policije u Majamiju čije su reči podstakle nerede krajem 1960-ih. U subotu je glasno govorio o "najokrutnijim psima i pretećim oružjima" čekajući demonstrante ispred Bele kuće, ukoliko ikada probiju kordon pripadnika Tajne službe", ističe Rejh.

O odnosu predsednika SAD prema pandemiji koronavirusa Rejh kaže:

"Trampov odgovor na poslednja tri grozna meseca sve veće bolesti i smrti bio je podjednako nesmotren. Pošto je tvrdio da je Covid-19 „demokratska prevara“ i začepio usta zvaničnicima koji se bave javnim zdravljem, on je prebacio teret koronavirusa na savezne države. Guverneri su morali da nađu respiratore za održavanje pacijenata u životu i zaštitnu opremu za bolnice i druge neophodne radnike koji su nedostajali, često boreći jedni protiv drugih. Oni su morali da odluče kako, kada i gde ponovo otvoriti svoju ekonomiju. Tramp je tvrdio da "uopšte nije odgovoran" za testiranje i praćenje kontakata - što je inače ključno za obuzdavanje virusa. Njegov novi „plan“ stavlja odgovornost na savezne države da same izvrše testiranje i traženje kontakata."

Ni na polju ekonomije, prema njegovom mišljenju, Tramp se nije pokazao.

"Više od 41 miliona Amerikanaca je bez posla. U narednim nedeljama u pola države će prestati privremeni moratorijumi za iseljavanje. Petina Amerikanaca je ovog meseca propustila plaćanje stanarine. Predviđena dodatna davanja za nezaposlenost ističu krajem jula. Šta je Trampov odgovor? Poput Herberta Huvera, koji je 1930. rekao da je "najgore iza nas", dok su hiljade gladovale, Trump kaže da će se ekonomija poboljšati", ističe Rejh i dodaje:

"Nema ništa loše u golfu, gledanju TV-a i tvitovanju. Ali ako je to gotovo sve što predsednik čini kad je nacija preplavljena krizama, on nije predsednik. U stvarnosti, Donald Tramp ne vodi vladu Sjedinjenih Država. On ne upravlja ničim. On nikoga ne organizuje On ne upravlja, on ne nadgleda. Ne čita beleške. Mrzi sastanke. Nema strpljenja za instrukcije. Njegova Bela kuća je u neprestanom haosu. Njegovi savetnici nisu prenosioci istine. Oni su lakeji, ulizice i rođaci."

Rejh ističe da otkako je Tramp u januaru 2017. stupio na dužnost on nije pokazao interes za upravljanjem.

"On je opsednut samo sobom. Ali sadašnji skup kriza bio je potreban da bi se otkrile dubine njegovog krajnjeg prezira prema poslu, njegovo potpuno odbacivanje funkcije. U vreme nacionalnih trauma, odrekao se osnovnih dužnosti i odgovornosti predsedništva. Više nije predsednik. Što pre prestanemo da ga tretiramo kao da to jeste, to bolje", zaključio je on.

Kurir.rs/Guardian/P.L.

