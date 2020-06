OGLASILA SE TETKA UBIJENOG DŽORDŽA FLOJDA: Psi imaju bolji tretman nego što je imao on, slomljeni smo (VIDEO)

Smrt mog Džordža izazvala je bes Amerike, ali i nasilje i pljačke širom zemlje. Sve se to može objasniti snimkom ubistva mog nećaka koji je ostavio milione sa traumama, izjavila je Angela Harelson, tetka ubijenog Afroamerikanca.

Posebno je napomenula kako ne odobrava nasilje i pljačke koje se događaju širom SAD-a, ali kaže kako može da razume zašto je to ubistvo dovelo do eskalacije.

"Niz ubistava Afroamerikanaca od strane belih policajaca izazvalo toliko besa. Pljačke, štete na imovini - svi znamo da ljudi to ne bi smeli da čine, ali razumem bes i frustraciju, razumem razlog zašto to rade", ispričala je Angela za RT.

Zabrinuta je da bi policajci koji su naudili njenom Džordžu mogli da prođu nekažnjeno.

"Psi imaju bolji tretman nego što je imao on. Slomljeni smo. Kada vidite tako nešto, to ne možete izbrisati iz sećanja. Kao medicinska sestra i bivša službenica u vojsci, sigurna sam da su trojica policajaca, koja su bila tamo, morala da znaju šta se događa", dodala je.

Podsetimo, tokom privođenja Džordž Flojda, policajac koji ga je uhapsio, priklještio mu je vrat koljenom, pa Džordž nije mogao da diše. On i njegove kolege kasnije su ignorisali vapaje uhapšenog koji je govorio da gubi dah.

Protiv policajca je podignuta optužba za ubistvo.

"Svako ko ima srca, zna da je to bilo pogrešno! Pravda za Džordž Flojda. Nazovite to pravim imenom, to je ubistvo!", poručila je za kraj tetka ubijenog Afroamerikanca.

