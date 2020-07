UŽAS U BRAZILU: Ljubomoran pas rastrgao bebe u porodičnoj kući! Ubio bliznakinje dok je majka pričala sa komšijom

Uznemirujući incident dogodio se u gradu Piripa, samo 26 dana nakon što su bliznakinje An i Analu rođene.

Lokalni mediji prenose da je njihova majka Elejn Novais čula zvuk koji je dopirao iz sobe u kojoj su bile sestre dok je razgovarala sa komšijom.

Kada je ušla u sobu, videla je kako njihov pas napada bebe, prenosi Miror. Uspela je da psa otrgne od njih i pozvala je prijatelja koji je zdravstveni radnik da im pomogne.

Elejn, koja se devet godina mučila da ostane u drugom stanju, odvela je psa dalje od beba, ali je on već uspeo da im nanese povrede.

Devojčice su odmah odveli u bolnicu. Jedna je proglašena mrtvom po dolasku, a druga je bila u teškom stanju.

Doktori su uradili sve što su mogli, ali nisu uspeli da spasu život ni drugoj devojčici.

Lokalne vlasti rekle su da ne planiraju da pokrenu istragu o ovom slučaju.

Porodični prijatelj rekao je medijima da je pas, najverovatnije labrador kros, do sada uvek bio pitom.

"Verujemo da je nakon rođenja bliznakinja pas ostao po strani i više nije imao pažnju i naklonost vlasnika koju je ranije dobijao. To je moglo da dovede do neke vrste ljubomore, zbog čega je verovatno napao decu", rekao je on.

Kurir.rs/Miror/Telegraf.rs

Foto: Profimedia

