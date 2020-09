AMERIKA UPOZORILA EVROPU: Hezbolah na vašem tlu skladišti hemikalije za nove TERORISTIČKE NAPADE

"Zašto bi Hezbolah čuvao amonijum-nitrat na evropskom tlu? Odgovor je jasan: Hezbolah je tu stavio to oružje kako bi mogao da izvede velike terorističke napade kada god on ili njegovi gospodari u Teheranu smatraju da je to potrebno", rekao je Sejls.

On je naveo da su operativci Hezbolaha proteklih godina premestili zalihe amonijum-nitrata iz Belgije u Francusku, Grčku, Italiju i Španiju i da se sumnja da i dalje skladište materijal širom Evrope.

Sejls je na onlajn forumu, koji je organizovao Američki jevrejski komitet, rekao da SAD sumnjaju da se ove zalihe i dalje nalaze širom Evrope, najverovatnije u Grčkoj, Italiji i Španiji.

On je rekao da je Hezbolah "unitarna organizacija koja se ne može podeliti na vojno i takozvano političko krilo".

"Bez potpune zabrane, grupa i dalje može da prikuplja novac i regrutuje operativce", rekao je Sejl dodajući da je Hezbolah "jedna organizacija" i da je reč o "terorističkoj organizaciji".

Sajls je svoje komentare izneo šest nedelja nakon što je u luci u Bejrutu eksplodiralo skladište puno amonijum-nitrata, kada je stradalo oko 190 osoba dok je više od 6.000 povređeno.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir