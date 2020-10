MI SMO GA UČINILI NAJBOGATIJIM ČOVEKOM NA SVETU Radnici Amazona protestovali pred vilom Džefa Bezosa, tražili povišicu od 2 dolara

Tražili su više plate za radnike Amazona, bolje povlastice i strožu zaštitu na radu u skladištima firme, prvenstveno od zaraze koronavirusom.

Stotinak bivših radnika i aktivista došlo je pred raskošno imanje koje je Bezos kupio ranije ove godine od poznatog osnivača diskografske kuće Gefen Rekords i filmskog studija DreamWorks Dejvida Gefena.

Protest predvodio radnik koji je otpušten nakon što je organizovao protest

Protest je organizovalo udruženje Kongres neophodnih radnika, koju je ipak osnovao bivši radnik Amazona Kristijan Smols, koji je otpušten, nakon što je javno progovorio protiv radnih uslova i organizovao proteste ispred skladišta na njujorškom Staten Ajlendu, gde je radio.

Iako Amazon tvrdi da je Smols otpušten jer je protestom prekršio njihove mere karantina, interni dokument ,koji je u međuvremenu procurio, a koji je napisao advokat Amazona Dejvid Zapolski. opisuje Smolsa kao crnca koji "nije pametan niti dobro artikuliše". Štoviše, u dokumentu se preporučuje da se upravo Smols učini glavnom metom borbe Amazona protiv sindikalnog organizovanja svojih radnika.

"Mi smo ga učinili najbogatijim čovekom na svetu"

Demonstranti su skandirali Bezosovo ime i slogane "bez pravde nema mira" i "ako ne dobijemo, gasimo je (firmu)". Smols je u govoru na protestu pozvao ljude da otkažu pretplatu na striming-servis Amazon Prajm u solidarnosti s radnicima.

"Ne treba vam Džef Bezos. Mi trebamo njemu. Mi smo ga učinili najbogatijim čovekom na svetu", poručio je Smols radnicima.

Zahtevi demonstranata su besplatna zaštita za djecu radnika, zdravstveno osiguranje i deonice za radnike, minimalna plata od 30 dolara po satu i zatvaranje skladišta u kojima je izbila zaraza kovida-19.

Takođe su tražili vraćanje dodatka na platu za rizik od zaraze u iznosu od 2 dolara po satu do kraja pandemije, što je Amazon ukinuo krajem juna.

Podsetimo, Bezos nije samo najbogatija osoba na svetu, prema renomiranoj Forbsovoj top-listi najbogatijih, već i prvi milijarder čije je bogatstvo premašilo vrtoglavi iznos od 200 milijardi dolara.

Osim toga, Bezos je itekako uvećao svoje bogatstvo od početka pandemije koronavirusa - što i nije čudno, budući da su se Amerikanci i drugi često oslanjali upravo na Amazon kako bi nabavljali namirnice i potrepštine u vreme karantina.

Pet najbogatijih američkih milijardera u martu - Džef Bezos, Bil Gejts, Mark Zukerberg, Voren Bufet i Lari Elison uvećali su svoje bogatstvo od marta do juna za ukupno 101 milijardu dolara, prema analizi Institute for Policy Studies i udruge Americans for Tax Fairness.

Bezosu je u ta tri meseca bogatstvo skočilo sa 113 milijardi dolara na 188,7 milijardi dolara, što je skok od 67 odsto.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Profimedia

Kurir