LOKDAUN U NEMAČKOJ ZBOG KORONE: Ljudi se pozivaju da ostanu kod kuće, radiće samo OVE radnje, Božić će i u crkvama biti drugačiji

Ograničenja koja će stupiti na snagu u ponoć su stroža nego ona na proleće.

Sve mere koje su kancelarka i 16 premijera doneli u nedelju primenjivaće se bar do 10. januara.

Strogo zatvranje trebalo bi, nadaju se vlasti, da će preokrenuti loše brojke s kojima se zemlja suočava. Međutim, ostaje otvoreno što će se dogoditi ako broj novih zaraza početkomjanuara i dalje bude znatno iznad zacrtane vrednosti od 50 na 100.000 stanovnika u roku od sedam dana.

Mnogi stručnjaci pretpostavljaju da će brojevi ostati visoki. Sasvim je moguće da će početkom godine drastična ograničenja biti produžena, piše Dojče vele. Privatni susreti

A pravila su jako striktna.

Pet osoba - prijatelja, rođaka ili poznanika - i dalje se može privatno sastajati, ali samo ako su iz dva domaćinstva. Deca mlađa od 14 godina se ne računaju.

Tokom božićnih praznika od 24. do 26. decembra doći će do laganog popuštanja: tada će biti dozvoljeno da kao gosti dođu najviše četiri osobe "iz najužeg porodičnog kruga", a koje ne pripadaju domaćinstvu. To znači da će pravilo - maksimalno pet osoba - biti prekršeno u mnogim porodicama. U odluci od nedelje tačno se navodi koga smete da primite u kuću: suprugu ili supruga, životnog partnera, najbliže rođake, braću i sestre i njihovu decu, kao i sve osobe koje pripadaju domaćinstvima ove grupe ljudi.

A onda, nekoliko dana kasnije sledi jako ograničeni doček Nove godine: zabrana okupljanja na snazi 31. decembra i na Novu godinu.

Stroža pravila u slučaju vrlo visoke stope zaraze

Tamo gde je broj zaraza posebno visok, savezne pokrajine imaju mogućnost da odu još dalje s ograničenjima kontakata.

Na primjr, Brandenburg, gde je broj infekcija nedavno naglo porastao, uveo je noćni policijski čas, koji takođe stupa na snagu od sredine sedmice. A u Saskoj, regiji s više od 200 novih zaraza na 100.000 stanovnika za sedam dana, već je slučaj da ljudi smeju da napuste domove samo iz uverljivih razloga. Kupovina i vežbanje na svežem vazduhu dozvoljeni su samo u krugu od 15 kilometara.

Koje prodavnice ostaju otvorene?

Gotovo sve radnje moraće da se zatvore u sredu ove sedmice - pored restorana, hotela, kafića i kulturnih institucija koji su zatvoreni još od početka decembra.

Otvoreni su, naravno, supermarketi, prodavnice, trgovine pićima, prodavanice zdrave hrane, apoteke i drogerije. Benzinske pumpe i autoservisi takođe, kao i prodavnice bicikala. Fizioterapeutima je dozvoljen rad. Pošte ostaju otvorene, banke i štedionice takođe. Restorani će i dalje moći da vrše dostavu.

Ali prodavnice za božićne jelke se takođe zatvaraju u sredu, kao i frizeri. Javno ispijanje kuvanog vina, što je nedavno iznerviralo kancelarku Angelu Merkel, takođe je zabranjeno od srede, kao i javno konzumiranje svih vrsta alkohola, piše Dojče vele.

Pozivaju se ljudi da ostanu kod kuće, da ne putuju

Ljudi se pozivaju da ne putuju ako to nije nužno. Svako ko se vrati iz rizičnih područja u inostranstvu moraće da se registruje i da bude u karantinu deset dana. Ili mora pokazati negativan test pa se karantina završava nakon pet dana.

Crkve za Božić

Ovaj Božić će biti potpuno drugačiji i u crkvama: minimalna udaljenost je jedan i po metar uz obaveznu masku. Ove godine pevanje nije dozvoljeno. Pravila se takođe odnose na sinagoge i džamije. Ankete su pokazale da mnogi ljudi uopše neće ići u crkvu za Božić.

Zaštita za posebno ugrožene

U staračkim domovima stanovnici i njihovi njegovatelji bi trebalo da se češće testiraju, a vlada starijima od 60 osigurava zaštitne maske FFP2. Na mestima gde je broj zaraza posebno veliki planirano je da posetitelji moraju da pokažu aktuelan negativan test na koronu.

Škole i vrtići

Škole i vrtići su zatvoreni od 16. novembra do 10. januara.

Što dobijaju vlasnici zatvorenih prodavnica

Trgovci na malo, poput prodavnica odeće, nadali su se da će se prema njima postupati velikodušno kao i prema restoranima i kulturnim institucijama koji su zatvoreni već nekoliko sedmica: oni za decembar i januar od države dobijaju do 75 odsto svoje zarade ostvarene u istom razdoblju 2019. Međutim, prodavnice koje se sada moraju zatvoriti dobijaju manje: subvenciju samo za fiksne troškove, kao što je najamnina.

Merkel se obratila studentima

Nemačku čekaju jako tihi praznici. Kancelarka i 16 premijera planiraju da se ponovo sastanu 5. januara kako bi razgovarali o tome kako će se u Nemačkoj živeti nakon 10. januara.

"Neki ljudi su odlučni dovesti u pitanje mere koje su na snazi u pandemiji koronavirusa u nastojanju da ih zaobiđu", kazala je u utorak nemačka kancelarka Angela Merkel nazvavši takvo ponašanje razarajućim.

"Neki su se odlučili da se ponašaju komotnije zbog činjenice da virus više predstavlja rizik za starije ljude", kazala je Merkel studentima koji su na onlajn forumu razgovarali s kancelarkom.

"Ali ima razlike u tome hoće li moji roditelji umreti s 80 ili s 90 godina", dodala je Merkel.

"Drugi talasi pandemije obično su i najopasniji", upozorila je kancelarka pozvavši građane da situaciju shvate ozbiljno.

