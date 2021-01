PLASTIČNI SNEG U ŠPANIJI? Žena tvrdi da on ne reaguje kao normalna padavina, kada se zagreva pocrni! (VIDEO)

Na video snimku koji kruži internetom ona uzima malo snega sa svog balkona i zagreva ga plamenom upaljača, pokazujući da se sneg ne topi, već postaje crn.Prema njenim rečima, izgorela supstanca miriše na čistu plastiku.

"Kao što vidite, ne topi se, ma koliko vatre da mu približim pocrni. I miriše na izgorelu plastiku. Znam da je na mnogim mestima pao sneg, pa to i sami vidite ... Ovo s**nje što nam šalju, to je čista plastika. Stalno nas zavaravaju, proverite to i sami", kaže žena na video snimku.

Pensabais que no iban a salir los negacionistas de la nieve? Pues también . pic.twitter.com/KtXdrmvpM5 — Estibador (@mundoestiba) January 9, 2021

Mnogi korisnici društvenih mreža rugali su se u komentarima, a veći broj ljudi je pokušao da objasni fenomen: prema nekim navodima, ovo je normalna reakcija, jer se većina toplote usmerena ka snežnoj grudvi preraspoređuje na celu njenu zapreminu.

Miris "plastike" potiče od nečistoća u gasu iz upaljača, a "crni" sneg se pojavljuje zbog procesa hemijske sublimacije, kada se materija transformiše iz čvrstog stanja u gas, zaobilazeći fazu tečnog stanja.

