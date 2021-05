MOŽE DA PADNE U NASELJENO PODRUČJE Pentagon prati kinesku raketu koja bez kontrole ide ka Zemlji

Lansirana je prošle nedelje foto: AP Guo Wenbin

To ukazuje na realnu opasnost od katastrofe, odnosno da delovi rakete koji ne izgore u atmosferi padnu na naseljeno područje. U pitanju je raketa tipa "Lond March 5b", koja je lansirana prošle nedelje i koja je teška čak 21 tonu.

- Putanju rakete sad nije moguće utvrditi. To će biti moguće učiniti tek pošto ona uđe u našu atmosferu. Objavljivaćemo dnevne brifinge o situaciji vezanoj za ovaj slučaj, rekao je majk Havard, portparol Pentagona. Raketu pod budnim okom drži 18. Eskadrila za kontrolu svemira. Džonatan mekdauel, astronom sa Harvarda, kaže za CNN da situacija nije toliko ozbiljna: - Ljudi ne bi trebalo da budu previše ozbiljni. Rizik svakako postoji ali opasnost od štete je prilično mala. Ne bih se opterećivao sa ovim problemom ima mnogo ozbiljnijih stvari o kojima bi trebalo razmišljati. okean je najverovatnije mesto pada jer okeani zauzimaju naveću površinu na našoj planeti, rekao je on. Ulazak rakete u atmosferu se očekuje između osmog i desetog maja. Za to vreme ona će 30 puta obići oko Zemlje, kreće se brzinom od preko 35.000 kilometara na sat.

Podsećamo, Kina je lansirala ovu raketu prošle nedelje kako bi se u svemir dostavio prvi deo buduće Svemirske stanice. Modul je nazvan "Tianhe" ili "Nebeska harmonija".

Kurir.rs