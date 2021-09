POSLE KORONE DOLAZI EKONOMSKA KATAKLIZMA Dr. Propast koji je predvideo krizu 2008 . godine, ni sada nema reči utehe za svet! VIDEO

"Zabrinut sam što smo u zamci dugova", rekao je Robini, predsednik i izvršni direktor Rubini Makro Asošijets, u ekskluzivnom intervjuu za Blumberg TV na Ekonomskom forumu u Griniču u Konektikatu.

"Kada će centralne banke u osnovi želeti da ukinu nekonvencionalnu monetarnu politiku, s obzirom na visinu duga, postoji rizik od kraha na tržištu obveznica, na kreditnom tržištu, na berzi, u ekonomiji, pa stoga biće u toj zamci duga i neće moći da normalizuje kamatnu politiku".

Kada je pandemija korone počela da guši globalnu ekonomiju, smatralo se da su lake monetarne politike i stimulativne fiskalne politike neophodne za "zaustavljanje finansijskog sistema", rekao je Rubini. Ali rezultati su bili ekstremni.

"Mi smo u super ciklusu duga", rekao je on. "I na kraju, centralne banke su u zamci. Ljudi su rekli da će normalizovati stope polisa, ali sa ovim nivoima privatnog i javnog duga, ako bi to pokušali, doći će do sloma tržišta, do ekonomskog sloma, i stoga mislim da je put najmanjeg otpora biće izbrisana stvarna vrednost nominalnog duga po fiksnim kamatama sa većom inflacijom", prenosi Fajnenšel post.

Vremenom i neizbežno vidi veće stope i sporiji rast, sa potencijalom stagflacije.

Zbog takvog strašnog scenarija Rubini je ponekad poznat i kao Dr. Propast. Sada je ponudio drugačije ime. "Dr. Realistični", rekao je on.

