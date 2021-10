ČETIRI STABLJIKE NA PROZORU: Ova zemlja je prva u Evropi u kojoj je dozvoljeno uzgajanje marihuane za ličnu upotrebu

Vladina najava novog zakona predstavlja veliki zaokret u odnosu te zemlje prema rekreativnioj upotrebi marihune i to nakon što su propali pokušaju da se konzumacija smanji raznim zabranama.

Prema nacrtu novog zakona, osobe starije od 18 godina moći će kod svoje kuće gaje najviše četiri biljke za ličnu upotrebu. Takođe će biti dozvoljena trgovina semenom i to bez ograničenja količine ili nivoa THC-a, osnovne psihoaktivne supstance.

Vlada navodi da će seme moći da se nabavi u prodavnicama, na internetu, a biće moguće i uvesti ga.

Postoji i namera da se dozvoli kućna proizvodnja semena za komercijalne svrhe, ali je planove o osnivanju nacionalnog proizvodnog lanca i distribucije koju bi regulisala država, omela epidemija Covid-19.

Oni koji žele da gaje marihuanu, četiri stabljike moći će da gaje i koriste samo u svom domu, vrtu ili na balkonu. Zabrana konzumacije i transporta kanabisa i proizvoda od kanabisa ostaje na snazi, a od toga će biti izuzete samo semenke.

Na osnovu novog zakona, osoba koja bude uhvaćena u konzumiranju marihuane na javnoj površini ili sa količinom do tri grama tretiraće se kao da je počinila prekršaj, a ne krivično delo i kazne će se kretati od 25 evra za posedovanje do tri grama "trave". Ranije je kazna za tu količinu išla od 251 do 2500 dolara.

Iz vlade, međutim, upozoravaju da će svi koji budu imali preko tri grama marihuane biti smatrani za dilere, kao i da se ništa ne menja za vozače - tu je na snazi i dalje "nulta tolerancija".

Vlada navodi da je cilj novog zakona liberalizacija konzumacije i uzgoja u "bezbednosti svoja četiri zida" i da je novi zakon samo prvi korak ka temeljnoj regulaciji korišćenja kanabisa sa ciljem da se korisnici odvrate od ilegalnog tržišta.

Na taj način bi se osigurao kvalitet proizvoda, dok bi se prihodi od prodaje ulagali u "u prevenciju, edukaciju i zdravstvenu zaštitu u širem području zavisnosti", rekli su Gardijanu izvori iz vlade.

Luksemburg se tako pridružio Kanadi, Urugvaju i 11 američkih država u nepoštovanju konvencije UN-a o kontroli opojnih droga, prema kojoj se ona sme koristiti, proizvoditi i distribuirati "isključivo u medicinske i naučne svrhe".

Urugvaj je postao prva zemlja na svetu koja je stvorila legalno nacionalno tržište marihuane kada je legalizovala kanabis 2013. godine. Kanada je to učinila 2018. godine.

U Holandiji, evropskoj zemlji koju najviše povezuju sa opuštenim stavom prema upotrebi kanabisa, rekreativna upotreba, posedovanje i trgovina su nezakoniti. Ali postoji "politika tolerancije" na osnovu koje se rekreativna upotreba mahom toleriše.

Kurir.rs