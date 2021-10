KIJEV IGRA OPASNU IGRU, POSLEDICE NE MOŽE DA ZAMISLI: Ruski predstavnik pri SB UN oštro o ukrajinskim dronovima u Donbasu!

„Da, video sam izveštaje o dronovima 'bajraktar', od kojih je jedan izveo napad na artiljerijske položaje ustanika. Smatram da Ukrajinci igraju veoma opasnu igru“, rekao je Nebenzja, istakavši da upotreba takve vojne tehnike protivreči Minskim sporazumima.

Takođe je podsetio da je komandant Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni nedavno saopštio da ukrajinski vojnici sada ne moraju da traže dozvolu za napad, već to mogu da učine na sopstvenu inicijativu. Ruski diplomata je naglasio da to protivreči sporazumima o prekidu vatre.

„Međutim, igra sa bespilotnim letelicama može da dovede do posledica koje ukrajinska strana možda ne može ni da zamisli. To je opasna igra. Oni to moraju da shvate, ali nisam siguran da će se to dogoditi“, konstatovao je Nebenzja.

Ranije je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio da su vojnici prvi put upotrebili jurišnu bespilotnu letelicu „bajraktar“ u Donbasu, koja je navođenom bombom uništila top protivnika.

Letovi vojne avijacije i dronova duž kontakt-linije u Donbasu zabranjeni su Minskim sporazumima. Međutim, ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba rekao je da upotreba dronova „ne krši“ sporazume.

Kurir.rs/Sputnjik