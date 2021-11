IMAO DVE NOVE, NIJE IMAO ZUBE I ŽIVEO PRE 70 MILIONA GODINA: Otkriveni ostaci neobičnog dinosaurusa, ime dobio po dve opasne žene

Foto: EPA/National Museum of Wales

Maleni dinosaurus, koji je bio dugačak tek jedan metar i visok 80 centimetara spada u grupu teropoda, za koje se verovalo da su gotovo svi mesožderi, piše portal Phys.org.

Naučike je zato zbunilo otkriće da novootkrivena vrsta, nazvana Berthasaura leopoldinae, ima usta koja nalikuju kljunu i nema zube.

"To nas je jako iznenadilo", rekli su paleontolozi koji su pronašli fosilne ostatke, o čemu je izvestio brazilski Nacionalni muzej.

foto: AFP / AFP / Profimedia

Teropodi spadaju u podred dinosaurusa iz reda saurischia i izumrli su pre 65 miliona godina. Kretali su se na dve noge (bipedi) i uglavnom bili mesožderi (predatori).

Danas potomke teropoda čini 9900 vrsta ptica koje su se razvile u razdoblju jure od posebne vrste malenih dinosaurusa.

Paleontolozi su svoje nalaze objavili u časopisu Nature. Kažu da je reč o "jednom od najkompletnijih pronađenih kostura dinosaurusa iz perioda krede u Brazilu".

"Izostanak zuba postavlja pitanje o ishrani ovih praživotinja. S obzirom na to da ova vrsta teropoda nije imala zube, nije ni mogla da konzumira meso, poput mnogih ptica, na primer jastreba i lešinara", rekao je jedan od autora studije, istraživač Đovane Alves Suza.

"No to nužno ne znači da oni nisu jeli meso jer je poznato da brojne ptice, poput sokola i kondora meso jedu kljunovima. Najverovatnije se radilo o životinji koja je bila svaštojed, ali je živela u negostoljubivom okruženju i bila je prisiljena da se hrani onim što joj je bilo na raspolaganju", dodao je on.

Fosilni ostaci dinosaurusa pronađeni su blizu puta u južnoj državi Parani između 2011. i 2014. godine.

Analiza je pokazala da je reč o potpuno novoj vrsti dinosaurusa koja je živela pre 70 do 80 miliona godina.

Vrsta je dobila ime po Berti Luc, cenjenoj brazilskoj naučnici i feministkinji koja je umrla 1976. godine i Mariji Leopoldini, brazilskoj carici iz 19. veka, koja je bila mecena naučnika.

Kurir.rs/Jutarnji list