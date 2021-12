ŠTA NAS BRIGA AKO SE DONBAS PRIPOJI RUSIJI? Američki kongresmen tvrdi da je veći problem za SAD situacija na južnoj granici! VIDEO

Tenzije između Rusije i Zapada oko Ukrajine porasle su do nivoa bez presedana poslednjih meseci usred tvrdnji SAD i njihovih saveznika da se Moskva „sprema da izvrši invaziju“ na svog suseda. Rusija je odbacila te optužbe i optužila Vašington i NATO za destabilizaciju situacije u toj istočnoevropskoj zemlji.

Američki establišment je više zabrinut za situaciju na granici između Rusije i Ukrajine nego za ono što se dešava na južnoj granici SAD sa Meksikom, sugerisao je republikanski kongresmen Met Gec.

„Samo na periferiji Vašingtona, ljudi izgleda više brinu o granici između Rusije i Ukrajine nego o granici između Sjedinjenih Država i Meksika. Ono o čemu oni govore – masovnim pokretima trupa, upravo je provokacija koju [Vladimir] Putin traži kao izgovor da se upusti u vojnu akciju“, rekao je Gec, razgovarajući sa bivšim Trampovim pomoćnikom u Beloj kući Stivom Benonom za Real America's Voice. , konzervativnu novinska kuća.

„I uzgred, ako ima, zašto nas je briga? Ako Vladimir Putin ode i dobije gomilu etničkih Rusa koji govore ruski u istočnoj Ukrajini da se ponovo ujedine sa Rusijom, vi mi kažete da je to neki kataklizmični kritični događaj u životima Amerikanaca? Nije“, sugerisao je kongresmen sa Floride.

Gec je nastavio da napada Bajdenovu administraciju zbog njenog nedavnog sporazuma sa Berlinom da ne sankcioniše Severni tok 2. „Ako smo bili toliko zabrinuti za [Ukrajinu], ne bismo trebali dozvoliti postojanje Severnog toka 2, jer je to ono što je Rusiji dalo mogućnost da se sada suoči sa evropskim energetskim tržištima i da pokuša da ograniči sposobnost Ukrajine da to uradi. kao konkurent“, tvrdio je on.

Kongresmen GOP-a je sugerisao da bi trebalo da bude na Evropljanima da „brine“ o Ukrajini, i kritikovao je NATO kao neefikasan savez. „Evropa treba da reši ovaj problem, a ne Sjedinjene Države. I da sediš i pretiš NATO-m? Ma dajte – NATO je šala. Sve dok je Turska u NATO-u i smatra se saveznikom u NATO-u, ne gledam na NATO kao na ozbiljnu organizaciju“, rekao je Gec.

„Postoje dve i po borbene divizije u celom NATO-u, mislim da jee tako“, ubacio se Benon. „Oni ne daju nikakav novac u svoju odbranu… Upravo smo izašli posle 20 godina, zbog vaše borbe , upravo smo izašli posle 20 godina u Avganistanu, posle 10-12 godina u Iraku, 9 biliona dolara, 10-12.000 mrtvih, 50.000 povređenih u borbi, samoubistva svaki dan, PTSP. Izašli smo iz toga nešto više od 90 dana, a u ovom gradu ne mogu da vam kažem, toliko su odlučni da se vrate“, rekao je bivši Trampov savetnik.

Gec je sugerisao da je pretnja SAD novim sankcijama Rusiji bila „potpuna šala“, s obzirom na veličinu ruskog državnog fonda. „I inače, nije da Rusi ionako u ovom trenutku drže mnogo američkih dolara. Moja sumnja je da ćemo odraditi ovaj ples sa Putinom i na kraju će se Bajdenova slabost u potpunosti pokazati“, zaključio je kongresmen.

Gecovi komentari dolaze usred rastućih tenzija između Rusije i NATO-a oko Ukrajine, a zapadni zvaničnici i mediji nedeljama zaredom tvrde da je Moskva skupila trupe na granici sa svojim susedom i da se sprema za invaziju. Kremlj, Ministarstvo spoljnih poslova i ruska vojska negirali su te tvrdnje kao neosnovane i optužili SAD i njihove saveznike da potpiruju situaciju dajući Kijevu oružje i da stoje skrštenih ruku dok se ukrajinska vlada priprema za mogući pokušaj da se reši problem građanskg sukob na istoku zemlje silom.

U ponedeljak je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao da su Sjedinjene Države „opsednute“ navodnom pretnjom ruske invazije na Ukrajinu, rekavši za Sputnjik da nema osnova za takve tvrdnje.

