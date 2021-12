SEKSUALNI NAPADI, ABORTUS BEZ ANESTEZIJE, ZLOSTAVLJANJE I IZGLADNJIVANJE: Užasi koje trpe žene u severnokorejskoj vojsci

Žena, koja se predstavila kao Dženifer Kim, kaže da žene u vojsci moraju da koriste morke krpe kojima zavijaju noge kao uloške i trpe kolektivne kazne.

Jedna od tih kazni podrazumeva da im drže šake u ledenoj vodi a onda ih teraju da se uhvatge za zaleđenu gvozdenu šipku kako bi im se koža zalepila za metal i pokidala kada puste šipku sa koje vise.

Dženifer kaže da je oko 70 posto žena u severnokorejskoj vojsci bilo žrtva nekog oblika seksualnog nasilja. Ona je u svedočenju pred Komitetom za ljudska prava Severne Koreje ispričala da je znala šta je čeka kada joj je politički savetnik ponudio položaj u svojoj kancelariji kada je imala 23 godine.

"Nisam mogla da odbijem. Da sam odbila ne bih mogla da postanem član Radničke partije i onda bih bila stigmatizovana do kraja života. Ne bih mogla da nađem posao, muža. Nisam mogla da odbijem. Na kraju me je on seksualno napastvovao", ispričala je ona.

Dženifer je živela na tri do četiri kašike kukuruza dnevno i bila je toliko pothranjena da je retko dobijala menstruaciju, ali to nije sprečilo trudnoću. Kada je ispričala političkom savetniku da je trudna, rekao joj je da se javi u ambulantu te noći u 22 časa.

"Vojni hirurg me je čekao. Izveo je abortus bez anestezije", ispričala je ona i kroz suze rekla da je bol bio neopisiv. "To me i dalje proganja, mentalno ali i fizički jer ne mogu da začnem. Sramota me je".

U svedočenju, Dženifer je ispričala i kako je tokom nekoliko godina vojne službe iskoristila svega četiri uloška. Žene su morale da se snalaze sa gazom koju bi prale i ponovo koristile i koju bi često dobijale od starijih oficirki. Kada bi gaze ponestalo, koristile su krpe koje vojnici koriste umesto čarapa.

"Tkanina je bila gruba i iritirala je kožu i toliko je bolelo da bih zasuzula sa svakim korakom", ispričala je ona.

I te krpe su koristili više puta ali, kako u barakama nije bilo grejanja, nisu mogle da ih osuše pa su ih stavljale mokre kako bi izbegle kolektivnu kaznu.

Dženifer i dan danas oseća agoniju guljenja kože sa dlanova. I glad. "Brojala sam svako zrno kukuruza kako bi mi potrajalo malo duže", rekla je ona.

Mnoge žene u vojsci su zbog toga pribegavale krađi. I Dženifer je bila jedna od njih i sa drugaricom je ukrala nekoliko klopova kukuruza sa obližnjeg polja i pojela ih žive. "Sada imam ukusnu hranu ali ništa mi nema tako dobar ukus kao taj sirovi kukuruz koji sam tada pojela. Bila je to najslađa i najukusnija hrana koju sam ikada pojela", ispričala je Dženifer koja sada živi u SAD.

Izvršni direktor Komiteta, Greg Skarlatiu kaže da zlostavljanje žena seže do samog vrha Severne Koreje. "Žene vojnici Severne Koreje su zlostavljane, kažnjavane, izgladjivane i njihova tragična borba je pokazatelj kriminalne putanje režima koja je uspostavljena pre 73 godine", rekao je on.

Od 2015. godine vojna služba je obavezna za sve žene u Severnoj Koreji i od njih se očekuje da u vojsci budu u periodu od diplomiranja do svoje navršene 23. godine.

Kurir.rs/Dejli mejl