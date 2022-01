U OVOJ OBLASTI AVGANISTANA NISU NAJOPASNIJI NAORUŽANI LJUDI: Ulice su pune narkomana koji su nekada bili ugledni članovi zajednice

U gradu u kojem se kontrola talibana osjeća na svakom ćošku, narkomane se mogu vidjeti na mnogim mjestima, novinari Anadolu Agenci su istraživali zavisnike, njihove živote i priče o životu na ulicama Herata. Zavisnici u gradu se ne nalaze samo ispod mosta ili u sporednim ulicama, već se često mogu naći i u ulici Musala, gde se nalazi istorija munare Musala. Zajednička karakteristika zavisnika je upotreba laboratorijski proizvedenih droga kao što su heroin i metamfetamin.

Zavisnici su za Anadolu Agenci rekli da je u Avganistanu teško nabaviti takve laboratorijske lekove. Mnogi su rekli da su naišli na takvu drogu u Iranu.

Drugi značajan problem je što se zavisnici okupljaju u grupe od po dvoje ili troje u centru grada i nastavljaju da koriste drogu. Neki od njih žive radeći u pekarama i na gradilištima, dok drugi skupljaju papir i plastiku od smeća. Drugi otvoreno priznaju da kradu i prose. Među zavisnicima je moguće videti ljude svih uzrasta. Iako retko, mogu se videti i zavisnici. Među njima su i obrazovani ljudi koji su nekada imali lepe poslove. U centru grada možete videti zavisnike u veoma lošem fizičkom stanju.

Pedesetsedmogodišnji Firuz Muhamed Asaf, koji je sa svojim prijateljem koristio heroin, rekao je da je sa suprugom i tri sina dugo godina živeo u Teheranu, glavnom gradu Irana, a posle izvesnog vremena i u Nemačkoj. Heroin je počeo da koristi pre 10 godina u Teheranu dok je bio krojač.

„Vremenom sam mislio da treba da koristim više heroina da bolje radim svoj posao i to je bio kraj za mene“, rekao je Asaf.

Navodeći da mu se posle dve godine života u Nemačkoj porodični život raspao i da se vratio u Avganistan, Asaf je rekao da je pogrešio što je doneo odluku o povratku.

- Ljudi prave greške u životu. Nažalost, nisam video decu pet godina. Sada sam jako umoran. Želim da ostavim ovo. Žao mi je, sva moja imovina i moja porodica su nestali, rekao je Asaf.

Tridesetdevetogodišnji Fakir Ahmed rekao je da se tri puta ženio i razvodio, imao troje dece i da ih dugo nije video. U Iranu je živeo 20 godina.

Navodeći da je izgubio porodicu i svu imovinu, Ahmed je rekao da mu se nakon što je počeo da koristi heroin život okrenuo naglavačke i da je počeo da živi na ulici.

- Žao mi je, naravno. Izgubio sam sve svoje rođake. Drže se dalje od mene. Misle da sam loša osoba. Mala deca me gađaju kamenicama, kaže Ahmed, koji za život zarađuje skupljanjem papira i plastike, ali i prosjačenjem. Ako ga muka natera na to, on ne okleva da je ukrade.

Mevlevi Naimulla Hakani, direktor kulture i informisanja i portparol talibana u Heratu, rekao je za AA da je Herat velika provincija u kojoj se pripremaju dugoročni planovi za borbu protiv droge.

