AMERIČKI MAGAZIN PREDVIĐA: SAD idu ka građanskom rat i dezintegracija, slično predvideli i njihovi generali! VIDEO

U SAD bi 2040. godine mogao da izbije građanski rat koji bi doveo do raspada zemlje, smatra Mark Kac, kolumnista portala „Nešenal interest“ i profesor na Univerzitetu DŽordž Mejson.

" Kako se to može dogoditi?… Sjedinjene Američke Države će biti u procesu demografske tranzicije sa pretežno belog stanovništva na ne-belu populaciju 2040-ih. Beli Amerikanci, posebno konzervativni, neće pristati da dobrovoljno ustupe vlast većini sa drugom bojom kože. Umesto toga, pokušaće silom da održe status kvo – svoju dominantnu poziciju u društvu - pretpostavlja autor.

Kako je primetio autor, u najgorem scenariju za Vašington građanski nemiri će dovesti do raspada države. To će omogućiti drugim velikim silama da popune vakuum nastao na međunarodnoj sceni padom Amerike, konstatovao je on.

- Gubitak teritorije, kao i krah vlade mogli bi da smanje ili čak liše zemlju sposobnosti da deluje kao velika sila. Ono što ostane moglo bi da bude podređeno drugim zemljama - smatra autor.

Ranije je kolumnista Blumberga Maks Hejstings pisao da je verovatnoća raspada SAD sada znatno veća nego na početku milenijuma. Prema anketama, 52 odsto birača bivšeg predsednika Donalda Trampa bilo je za to da „republikanske“ države formiraju zasebne države. Istovremeno, 41 odsto ispitanika koji podržavaju aktuelnog lidera DŽozefa Bajdena ima sličan stav u pogledu „demokratskih“ država, naveo je novinar. S druge strane, američki generali su u članku „Vašington posta“ predvideli mogući građanski rat u Americi posle predsedničkih izbora 2024. godine.

Kurir.rs/Sputnjik