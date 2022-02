POSLE UKRAJINE GUŽVA I NA MEDITERANU: Rusija u Siriju poslala bombardere TU-22M3 i hipersonične rakete KINŽAL! VIDEO

Dok situacija na istoku Evrope koja je do ponedeljka bila uzavrela polako koliko toliko hladi na drugom delu sveta počinje da ključa. To se pre svega odnosi na Mediteran, gde će ruska ratna mornarica sa raketnim krstaricama izvesti vojnu vežbu.

U svrhu te aktivnosti Rusija je samo dan posle preleta dva strateška bombardera, koji su iz baze Ferford u Velikoj Britaniji poleteli u noći između nedelje i ponedeljka i preleteli skoro ceo mediteran da bi se posle 22 sata leta vratili nazad, svoju demonstraciju moći pokazali su Rusiji.

#BREAKING: As a show of force to #NATO, especially the Naval Forces of #France, #US & #Italy, the #Russian Air Force & Navy are going to hold a joint exercise in East #MediterraneanSea. They have deployed MiG-31K Kinzhal launchers & Tu-22M3 bombers to #Hmeimim AB in #Syria today. pic.twitter.com/y3kplJUuQG