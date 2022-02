MEĐUNARODNO PRAVO UBIJENO JE NAPADOM NA SRBIJU 90IH! Analitičar šokirao: Putin nije imao šta da prekrši napadom na Ukrajinu!

Aleksandar Đokić, politikolog iz Moskve, Slobodan Samardžija novinar i analitičar i Nikola Antić sa instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost istakli su da Ukrajina nikako ne trebe da uđe u NATO i da to ni evropske članice ne bi podržale.

- Sankcije su još u fazi uvođenja, a sinoć je Bajden uveo sankcije protiv niza ruskih banaka, sada te banke govore svojim klijentima da njihova aktivnost nije prekinuta. Pretpostavalja se da će se sankcijama pridružiti i Evropska Unija. Rusija hoće da uspostavi kontrolu nad Ukrajinom, ali to ne mora da znači da će to biti samo oružanim putem - kaže Aleksandar Đokić, politikolog iz Moskve.

foto: Kurir televizija

Slobodan Samardžija novinar i analitičar istakao je da ponašanje NATO-a postalo otužno, s obzirom na to da su doprineli razvoju situacije.

- Nigde se ne pominje da su evropljani premenstili svoje vojnike da bi se pomoglo Ukrajini. Svet je shvatio da ovo može da vodi ka svetskom ratu i tu su stali. Sada puštaju Rusiju da obavi taj svoj posao i prete samo sankcijama - kaže Samardžija.

Nikola Antić je napomenuo da ono što sledi ako ne postoji diplomatije je strašno.

- Tu samo treba neka budala koja će da pritisne dugme i onda sledi mrak. Nakon toga biće mir nekoliko hiljada godina, nakon čega će se rat voditi kamenjem i motkama. Ja navijam za diplomatiju i to tako mora da se reši - kaže Nikola Antić.

Ulogu posrednika treba da odigra Francuska i Nemačka.

- Cela ova priča počinje posle Majdana. Tu smo imali dva ugovora koji su napravljeni između tih pučista u Ukrajini koji su na vlast došli uz pomoć SAD-a u jednoj obojenoj revoluciji i između tih ruskih pobunjenih građana, gde je EU bila posrednik, pa smo imali Minsk jedan i Minsk dva. Ništa od toga gde je EU bila garant da će dogovor da bude ispoštovan, neće biti ispoštovano. Ispoštovano je samo to da su Rusi iz Dombasa pobvukli svoju artiljeriju, a Ukrajinci su je privukli samo bliže - kaže Nikola Antić.

Slobodan Samardžija istakao je da Ukrajina mora da reši da neće u NATO.

foto: Kurir televizija

- Tako nešto ne može da se dozvoli, to ne bi pristale ni evropske članice NATO, šta će im takvo jedno žarište u Evropi. Evidentno je da Evropa prepušta sudbinu Ukrajine onome što je Rusija naumila da uradi, jer nemaju načina da se tome suprotstave. Ove sankcije definitivno neće dovesti do toga da Putin odstupi od svojih namera. Sankcije će definitivno najviše zaboleti Evropljane, iz prostog razloga jer su u Evropi navikli na dobar život i njima smanjiti to biće mnogo teže prihvaćeno nego u Rusiji, gde su ljudi već navikli na teži život. Sa druge strane Rusija je jedna zemlja, a Evropa je više zemalja i kompaktnost koju ima Rusija, Evropa nema. To je jedan od jakih elemenata koji bi doprineo tome da Rusija bolje prođe u ovome. Sankcije od strane SAD-a su više način da se zadovolji neka forma, nego da se nešto konkretno uradi. I to ne samo da se zadovolji forma, već da se nešto i zaradi od toga - kaže Samardžija.

Antić je naveo da ne može da prognozira poziciju Srbije, ali očekuje da čuje da će Srbija da ostane neutralna.

foto: Kurir televizija

- Očekujem da čujem da će Srbija ostati neutralna u celoj priči. Kakvu god odluku predsednik da donese, on se nalazi u nebranom grožđu. Ove stvari bude u meni uspomene na 1991. godinu kada su te iste SAD jednostrano priznale nezavisnost Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pa sam se ja jedno jutro probudio kao vojnik i shvatio da me neko tretira kao agresora u Lori u Splitu. Budi mi asocijacije na 1995. godinu i na američko organizovanje Oluje, pa mi budi neke ružne uspomene na 1999. godinu. Tad je ubijeno međunarodno pravo, a 2003. godine su zakucavali međunarodno pravo invazijom na Irak, pa 2011. godina kada su sahranjivali međunarodno pravo kada su izvršili agresiju na Libiju, pa je usledila agresija na Siriju nakon čega međunarodno pravo više ne postoji. Putin nije imao šta da prekrši, jer da je postojalo međunarodno pravo, ja bih žestoko osudio ovaj napad - ističe Antić i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Ja mislim da su SAD pozorište apsurda i tu će nešto morati da se menja što pre. Svet je postao multipolaran i u takvim uslovima gde nema međunarodnog prava važi jedno bezakonje, gde vlada onaj koji ima najveću batinu. Kada se približe dve strane koje imaju sličnu batinu, nama preti Armagedon. Amerikanci su napravili špijunski satelit, za razliku od ruskog Sputnjika koji nije radio ništa i balističke projektile dugog dometa, koje su rasporedili u Turskoj i Italiji, pa je kao odgovor na to bilo raspoređivanje ruskih raketa 1962. godne na Kubi i onda je bio jedan pametan čovek Kenedi, koji je seo sa Hruščovom i napravio dogovor, koji će ga godinu dana posle toga koštati života. Tako da priča o Americi kao demokratskoj zemlji ne stoji, tamo je krupan kapital koji vuče sve konce - kaže Nikola Antić

