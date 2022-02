Boing pretvara putničke u teretne avione u Kini! Objavljen plan za dodatne kapcitete

Ukupan broj Boingovih proizvodnih linija za konverziju putničkih u teretne avione u Kini dostići će 15 do kraja ove godine, saopštio je u četvrtak Boing Čajna. Do kraja ove godine biće 12 proizvodnih linija za projekte 737-800BCF i tri za projekte 767-300BCF u tri kineska grada Guangdžou, Šangaju i Đinanu. Boing i ST inženjering nedavno su objavili plan za izgradnju dodatnih kapaciteta za 767-300BCF, navodi Boing Čajna. Avion 767-300BCF može da nosi do 51,6 tona i da leti do 6.190 km. Kao deo porodice 767, nudi snažne performanse u pogledu operativnih troškova po putovanju, kao i mogućnosti nosivosti i dometa. Do sada je projekat 767-300BCF primio više od 100 porudžbina i obaveza od kupaca širom sveta, pokazuju podaci Boinga. Prema planu Boing predviđa potrebu za 1.720 konvertovanih teretnjaka širom sveta u narednih 20 godina.

