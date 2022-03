RADIĆ O TAKTICI RUSKE VOJSKE U UKRAJINI: General Milovanović imao više vojnika na Bihaću 1994. godine nego Putin danas u Kijevu

Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da će se rusko-ukrajinski sukob dramatizovati do te mere da će Rusija biti izbačena iz UN i da će protiv ruskog predsednika Vladimira Putina biti pokrenut postupak za navodne ratne zločine.

- Postoji ogroman raskorak između događaja na terenu i pozicije u kojoj je sad Rusija. Nažalost, to je bilo očekivano, mesecima se spremao taj rat, kuvala se ta strašna politička kaša, a komplikovana priča je ko je tu zakuvao. Mislim da je reč o jednom dugogodišnjem nerazumevanju. Teško je pitati gde se tu prepliću privatni interes i oni ljudi koji dođu do toliko novca da više nemaju nacionalni identitet i gde se tu prelama preko državnih politika i interesa lobista u Vašingtonu i Londonu. Rusija je insistirala, ili njihovi finansijski moćnici, na zaštiti onoga što je njihovo - rekao je vojni analitičar Aleksandar Radić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Radić dodaje da se postoji mnogo razloga zbog kojih nijedna strana nije htela da uđe u pregovore.

- Ostale su dve teme koje su neprikosnovene. To su energetska tema, ko će imati monopole, kako će se energenti raspodeliti, a to je jedna priča u kojoj nema nema moralnosti i principijelnosti. Druga priča je rusko insistiranje na njihovom pravu da utiču na zbivanja na bliže okruženje odnosno zemlje nekadašnjeg Sovjetskog Saveza - rekao je analitičar.

Radić objašnjava i kako je došlo do rata.

- Toliko je bilo jasno da to nagomilavanje snaga treba da pokaže ozbiljnost i put bez povratka. Bilo je zanimljivo posmatrati koliko je bilo izvesno da će se ući u oružani sukob koji je put bez povratka i koji je doveo Rusiju do pozicije za koju su neki želeli da se desi. A to je situacija u kojoj je Rusija međunarodno izolovana. Mislim da će se ta situacija dramatizovati izbacivanjem Rusije iz Ujedinjenih nacija i otvaranjem optužnice za Vladimira Putina za ratne zločine - smatra Radić.

Istakao je probleme koje ruska vojska ima usled njene obimnosti.

- Svi smo mi skloni da idealizujemo. Ruska vojska je uvek bila bremenita sa unutrašnjim problemima. To je jedna inertna vosjka. Na Kijev su dovedeni delovi 35. armije i 36. armije. To su delovi opšte armije ruske vojske koja dolazi sa dalekog istoka. Rusi su uvek imali problem sa krutošću u sistemu u rukovođenju i to sa bezobzirnom krutošću. Želja onih koji ne vole Rusiju jeste da se desi ovako nešto. Rusija ulazi u rat u vreme u kojem je izložena jakim ekonomskim pritiscima. Godine 2014. rusko vazduhoplovstvo je imalo 90% veći broj novih borbenih aviona u odnosu na prošlu i preprošlu godinu. Sankcije su realne. U Ukrajini su bili važniji delovi proizvodnog lanca. Ostali su bez delova ratne mornarice zato što su brodogradilišta bila u Ukrajini - rekao je Radić.

Takođe ističe i da se stvara neka bezbednosna situacija koja nije jasna.

- Donbas je mobilisan u nivou u procentima mobilizacije kakvu je imala srpska vojske Krajine. Trebalo je da sad pod oružjem imaju divizije i armije, a procene su da imaju 12.000-15.000 ljudi. Postoji ogroman raskorak između mobilizacijskih baza i onih snaga koje su imali na terenu, a koje ne mogu da se obrazlože nekim lakonskim političkim razlozima. Da li postoji možda, hipotetički, ideja da je bezbednosna zajednica stvorila sliku o tome da je peta kolona u Ukrajini mnogo jača, da imaju jako duge obaveštajne prodore, da imaju garancije da će mnoge jedinice preći na drugu stranu, da se neće boriti, da će da se desi lom i da je potrebno izvršiti brzo i snažno demonstraciju sile da bi stvorio taj domen efekat pada volje za borbom na ukrajinskoj strani - navodi vojni analitičar.

Radić dodaje i da je planiranje napada stvoreno da stvori medijski i psihološki pritisak.

- Da li je moguće da je planiranje napada zasnovano na procenama da treba samo da stvore sliku koja će biti osnova za psihološki i medijski pritisak, a da će neki drugi ljudi da odrade posao i da okrenu cevi na drugu stranu. To su jedina moguća obrazloženja - rekao je Radić.

Navodi da je nejasno zašto je Moskva poslala na Kijev tako malo snaga.

- Pa više je general Milovanović imao ljudi na Bihaću 1994. godine nego što su Rusi angažovali vojske na Kijev - rekao je Radić.

