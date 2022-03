NE BIH SE MNOGO KURAŽIO U NAPADIMA NA RUSIJU: Dačić za Kurir o ratu u Ukrajini MISLITE DA IH AMERIKANCI NAORUŽAVAJU BESPLATNO?

Lider Socijalističke partije Srbije i predsednik Narodne skupštine u tehničkom mandatu Srbije Ivica Dačić smatra da neće doći do pogoršanja odnosa sa Rusijom nakon što je Srbija u UN glasala za rezoluciju kojom se osuđuje agresija na Ukrajinu.

Dačić je naglasio da je srpski interes da očuvamo naš teritorijalni integritet i naše nacionalne interese, a komentarisao je i aktuelnu krizu između Ukrajine i Rusije.

- Ne verujem da će doći do pogoršanja odnosa sa Rusijom. Ono što je važno i što je temelj odnosa sa Rusijom jeste da mi ne želimo da uvodimo nikakve restriktivne mere, odnosno sankcije. Jedno je pitanje političkog principa i teritorijalnog integriteta. Drugo je pitanje restriktivnih mera koje bi svakako imale posledice - rekao je Dačić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dačić se osvrnuo i na objave na društvenim mrežama koje su objavljivali građani Srbije.

foto: Kurir televizija

- Nije ovo prvi put da se na tu temu glasa, niti da se na ovu temu raspravlja. Mi smo svih ovih godina bili sa tim suočeni. Što se takozvanog Kosova tiče, trebalo bi da dele sudbinu Donjecka i Luganska. To znači da ih niko ne priznaje. Ako ste primetili, neko je to objavio, da su neki naši ljudi puštali slike NATO bombardovanja 1999. na društvene mreže. Mislili su da je to Ukrajina, odmah su osudili, a kad su saznali da je Beograd odmah su brisali. Čekajte, znači nije u Beogradu, ali jeste zločin kad se desi u Ukrajini?! Hitler je upao u Ukrajinu pa što ga nisu odmah osudili? A mi treba za pet dana da donesemo odluku. Nemoj samo mnogo da nam sole pamet i da misle da smo mi glupi - rekap je lider SPS.

Što se pritisaka tiče, Dačić kaže da će se promeniti geopolitička slika sveta.

- Pritisci mogu da budu različiti, za neke bilateralne odnose, za Kosovo i Metohiju, ali sve je to već viđeno. Ne vidim da će to mnogo promeniti odnose na spoljnom planu, menja se geopolitička slika sveta, videćemo kako će se to rešiti - rekao je Dačić i naglasio da treba da se da šansa miru i da se kriza reši diplomatski.

foto: Kurir televizija

Dačić smatra da je srpski interes da očuvamo naš teritorijalni integritet i naše nacionalne interese.

- Ne bih se ja mnogo zaletao da se što pre stigne do Lenjingrada i Staljingrad. Znamo kako se to sve završilo. Mene interesuje Srbija. Apsolutno se slažem da mi treba da tražimo naš interes. Naš interes nije da narušimo naš teritorijalni integritet i suverenitet. Mi smo protiv politike sankcija. To pogađa samo građane. Ja ne mogu da ne primetim da je Hitler napao Sovjetski Savez i ušao u Ukrajinu u maju 1941. godine, a da te zemlje nisu rekle "Hitler je agresor" i "proglasićemo rat". Nego su bile neutralne. A pazite, 25. marta kad je Srbija potpisala pristup Trojnom paktu, onda su svi huškali Srbiju da raskine taj Trojni pakt, što smatram da je bilo dobro, a na pitanje hoćete li da nam pomognete, nakon toga kad nas napadne Hitler, svi su se pravili da ne čuju. Ukrajina je kolateralna šteta. Niko neće da ratuje. Vi mislite da ih Amerikanci naoružavaju besplatno - upitao je Dačić.

Naglasio je da se Rusija ne može izbrisati sa svetske mape.

- Ne bih se mnogo kuražio u napadima na Rusiju. Ako su toliki heroji pa neka napadnu Lenjingrad. Čovek im je lepo rekao: "PItajte dede kako su se proveli". Rusija se ne može izbrisati sa svetske mape - rekao je Dačić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:13 Ukrajinski zvaničnici potvrdili: Ruske trupe preuzele Herson