RUSIJA ĆE TEŠKO DOVESTI UKRAJINSKU VOJSKU DO KAPITULACIJE: Zorića čude potezi ruskih snaga OVDE BI MOGLA BITI NOVA GRANICA?!

Pukovnik u penziji Boško Zorić smatra da se ruska vojska u Ukrajini ponaša mimo svih očekivanih vojnih pravila i naglašava da će biti vrlo teško naterati ukrajinsku vojsku da kapitulira.

Zorić na osnovu dosadašnjih vojnih dejstava zaključuje da bi buduća granica Rusije i Ukrajine mogla da bude na Dnjepru.

- Meni je od prvog dana sve čudno. Nisam očekivao ovakve poteze ruske vojske kao što se sada dešava na terenu. Nisam očekivao da će ovoliko da se zadržavaju oko naseljenih mesta. Očekivao sam da će jednim silovitim prodorom ispresecati teritoriju Ukrajine, staviti je pod kontrolu, a onda rešavati ostala pitanja. Dovesti do kapitulacije toliku vojsku kao što je ukrajinska je vrlo teško, a moguće bi bilo da su presekli teritoriju i komunikaciju i okrenuli javno mnjenje. Juče sam dobio neke snimke dejstava bespilotnih letelica po ruskom kolonama. Meni to ne ide u glavu - rekao je Zorić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Zorić dodaje da je ruska vojska izuzetno analitički nastrojena i da su Rusi prikupljali informacije u Srbiji posle NATO bombardovanja 1999. godine.

foto: Kurir Televizija

- Ne mogu vam opisati koliko sam začuđen. Smatrao sam da poznajem rusku vojsku, poslednjih godina sam sarađivao sa njima, učestvovao sam i na vežbama. Ali očigledno da vežba i stvarna situacija nije isto. Čudi me jer su dobro proučavali iskustva, kao što i svaki vojnik radi, znam šta su sve prikupljali za vreme NATO agresije 1999. godine na našu zemlju. Znam šta su sve od nas tražili, pitali, razmenjivali smo iskustva. Nijedna njihova kolona ne ide čak ni po pravilima. Nema odstojanja između vozila, nema obezbeđenja, nema maskiranja... Jedino bih sve to mogao razumeti ako imaju apsolutnu prevlast u vazdušnom prostoru, to jest, ako nijedan vazduhoplov ne može da dopre do kolona, pa su se onako osiono ponašali - rekao je Zorić i podsetio na snimke na kojima se navodno vidi ukrajinski dron "bajraktar" kako uništava tri lansera "kuba" koje pogađa kao u video igrici.

foto: AP/Emilio Morenatti, Kurir Televizija

Zorić smatra da se buduće granice "vrlo moguće" nalaze na reci Dnjepar.

- Gledam kartu i dolazim na pomisao imajući u vidu odakle je ruska vojska krenula i kako napreduje i dokle je stigla. Sad mi nešto u očima reka Dnjepar zapada. Da li je to moguća podela Ukrajine? Jer vidite da se zapadni deo Ukrajine ne dira. Pravci napada ne idu prema zapadu. I onda čak na kraju, pošto sam vojnik koji je isto to preživljavao nekoliko puta u svojoj karijeri, sad se zapitam, da li je to sve možda neki viši dogovor - rekao je pukovnik u penziji.

(Kurir.rs/ J.Ć)

