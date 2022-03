ŠTA SE KRIJE IZA PUTINOVIH OSVAJANJA NUKLEARKI Stručnjak za bezbednost otkrio detalje vojne strategije UZIMA I TREĆU CENTRALU

Duško Tomić sa Univerziteta za bezbednost u Ujedinjenim arapskim emiratima istakao je da Vladimir Putin i Rusija koriste strategiju klješta u osvajanju Ukrajine.

- Mislim da će Poljska biti vrlo rezervisana oko potpore i pomoći sa tim već prevaziđenim avionima. Mislim da stratezi u Pentgonu nisu do kraja shvatili ozbiljnost protivnika i one mere koje on preduzima - naveo je Tomić.

On je istakao da Putin stremi da zauzme i treću nuklearnu centralu i da je veoma ozbiljan u svojim namerama.

foto: Kurir televizija

- Kao što možemo da vidimo Putin stremi da uzme i treću nuklearnu centralu u oblasi Nikolajeva, samim tim ova elektrana koja je zauzeta u Zaporožju je proizvodila preko 50 odsto električne energije, a ova druga oko 28 do 30 odsto. On ide tzv. strategijom kljšta i veoma je ozbiljan u svojim namerama - navodi Tomić i dodaje:

- Što se tiče energenata, ima neke stvari koje se ne diraju i koje kao takve ostaju. Ako bi se išlo u potpunu radikalizaciju i rusofobiju ušli bismo u potpuni kolektivni mrak, a i onako smo u nekoj vrsti kolektivnog ludila. Svako će se ovde boriti za svoj interes - ističe profesor Univerziteta za bezbednost u UA emiratima.

foto: Kurir televizija

Duško Tomić istakao je da se vodi najcrnji medijski rat i da je nuklearna ofanziva izmišljena kategorija.

- Mislim da je to izmišljena kategorija da će biti nuklearni rat, to je više promocija nekih hibridnih operacija. Nijednog trenutka Putin ne želi da prekorači tu liniju gde bi nakviše stradala Evropa i druge evropske zemlje. To se najviše može videti na primeru Zaporožja. Mi smo sada u najcrnjem medijskom ratu gde lažu i jedn i drugi i u njemu niko nije čist - kaže Duško Tomić sa Univerziteta za bezbednost u Ujedinjenim arapskim emiratima.

Kurir.rs

