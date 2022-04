ŠTA SE DEŠAVA U ŠANGAJU? Prijavljeno 3 smrtna slučaja od korone, stanovnici žive u noćnoj mori

Gradska zdravstvena komisija je navela da su žrtve bile osobe između 89 i 91 godine i nevakcinisane, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Zvaničnici Šangaja rekli su da je samo 38 posto stanovnika starijih od 60 godina potpuno vakcinisano.

Grad sada treba da uđe u još jednu rundu masovnog testiranja, što znači da će se za većinu stanovnika strogi karantin nastaviti u četvrtoj sedmici.

Kina je 17. aprila registrovala 23.460 novozaraženih korona virusom, uključujući 2.742 simptomatska slučaja, saopštila je Nacionalna zdravstvena komisija 18. aprila.

Preostalih 20.718 slučajeva su asimptomatski, a Kina njih bilježi odvojeno.

Ukupan broj smrnih slučajeva je povećan na 4.641.

Kina je do 17. aprila imala 185.035 potvrđenih slučajeva zaraze.

Pakao lokdauna

Vodeći grčki sajt vesti in.gr objavio je pre nekoliko dana opširan članak s nizom video-snimaka i fotografija kako kineske vlasti u Šangaju, radi suzbijanja epidemije korona virusa, hvataljkama koje liče na veterinarske, hvataju ljude koji se usude da izadju iz zgrada, oduzimaju decu od porodica, silom pretvaraju čitave stambene zgrade u "karantinske centre", ubijaju kućne ljubimce jer su njihovi vlasnici pozitivni na korona virus, prenosi Beta.

To su "scene ludila" - piše grčki sajt u opširnom izveštaju na osnovu niza izvora iz finansijske prestonice Kine, gde je proglašena zabrana kretanja - "lokdaun" i gde vlasti čak koriste metalne hvataljke na motkama - "čeljusti" da bi "imobilisale ljude i prevezle ih u karantinske centre".

Dok "stanovnici žive u noćnoj mori i prijavljuju kršenje ljudskih prava, svetska zajednica gleda u čudu", konstatuje in.gr.

Tipičan je snimak koji prikazuje čoveka kako izlazi na svoj balkon da bi izbegao osoblje vlasti u skafanderima koje nameravaju da ga odvedu u "karantinski centar". "Vi ste zločinci, podzemlje!" - viče, ali oni ga udaraju i onesposobljavaju.

I drugde policija tom "specijalnom opremom" koja liči na opremu za hvatanje životinja, grabi i udara građane koji ne poštuju mere.

Vlasti Šangaja pretvaraju stambene zgrade u "centre za izolaciju" sve većeg broja zaraženih, što je izazvalo ogorčenje i reakcije ostalih stanara koji su odjednom u opasnosti da se zaraze.

U slučaju koji je prenošen na kineskoj platformi za razmenu poruka "WeChat", 30 ljudi u zaštitnim uniformama sa natpisom "POLICIJA", sukobljava se sa stanovnicima stambenog bloka, silom ih hvataju i hapse.

Čuje se kako plače žena koja je to snimala. Taj video-snimak je više od 10.000 ljudi uspelo da vidi pre no što je skinut s te platforme uz obrazloženje da je to "opasan sadržaj".

"Nije da ne želim da sarađujem s državom, ali kako biste se osećali da živite u stambenom bloku (...) gde su svi negativni (na korona virus), a useljavaju ove (zaražene) ljude?", pitala je žena koja je to snimala.

Po politici "nulte tolerancije" prema kovidu-19 koju sprovodi Kina, svako ko je pozitivan na korona virus se odvodi u "karantinski centar", čak i ako nema simptome, dok njihovi susedi ostaju izolovani u svojim domovima 14 dana. Iz tog razloga, zdravi stanovnici stambenih blokova koji su pretvoreni u "karantinske zone" i izolovani visokim improvizovanim ogradama, strahuju da će se i oni zaraziti.

Preduzeće "Žanđiang" koje je vlasnik jednog novog bloka zgrada, saopštilo je da su vlasti pet njenih delimično useljenih zgrada pretvorile u "karantinske objekte" i obavestile da će uzeti još devet. Preduzeće je 39 stanara preselilo u sobe u drugom delu bloka i ponudilo im obeštećenje. "Popodne 14. aprila, kada je naše preduzeće organizovalo izgradnju 'izolacione ograde', pojedini stanari su sprečili izgradnju", saopštilo je preduzeće, dodajući da je "taj problem sada rešen".

Šok je - piše grčki sajt - izazvao snimak iz velikog blokiranog Šangaja, na kojem se vidi dete u skafanderu koje silom odvode od roditelja i doslovno trpaju u jedan od automobila kakvim vlasti prevoze gradjane do "karantinskih centara".

I "prizori iz karantinskih kampova su šokantni" - navodi in.gr: u jednom od njih, stanovnici pozitivni na korona virus, leže na sivim kamperskim krevetima na rasklapanje, međusobno udaljenim manje od metra, a pored njih su na podu koferi i drugi lični predmeti.

Na video-snimku koji je Rojtersu u četvrtak poslao čovek smešten na takvom mestu, vidi se više od 100 ljudi naguranih na podu poslovne zgrade, jedne od desetina koje su vlasti Šangaja pretvorile u "karantinske centre" pokušavajući da zaustave širenje "omikrona" - verzije korona virusa.

Kućne lljubimce građana pozitivnih na korona virusm vasti ubijaju, a ne preporučuje se gledanje tih potresnih slika - piše in.gr.

Stanovnici Šangaja koji su u strogom karantinu od početka aprila, žale se na nestašicu hrane i prevelike zahteve vlasti koje ih primoravaju da napuste stanove i porodice ako su zaraženi.

Niz je pritužbi da su vrata stambenih zgrada vlasti zapečatile i blokirale čak i lancima za bicikle i katancima, kako bi stanari ostali unutra.

Dopisnik CNN-a iz Šangaja, Dejvid Kalver, rekao je da su vlasti vrata njegovog stana zapečatile i uz to prelepile lepljivim trakama da bi videle da li izlazi i time čini prekršaj.

-Ne mogu da izađem jer su vrata zapečaćena. Da sam izašao, slomio bih pečat i to bi imalo teške posledice, rekao je on.

Pošto je novi korona virus prvi put identifikovan krajem 2019. godine u kineskom gradu Vuhanu, karantin koji je tamo uveden početkom 2020, bio je preteča politike koju vodi Peking, čime je, po zvaničnim tvrdnjama, znatno smanjeno širenje virusa u naredne dve godine.

Međutim, početkom 2022. godine se u raznim delovima Kine pojavila epidemija veoma zaraznog soja "omikron".

Sada je fokus epidemije Šangaj što je rezultiralo strogim zatvaranjem većine od njegovih 25 miliona stanovnika.

Gradski zvaničnici pretvaraju škole, novoizgrađene stambene zgrade i izložbene centre u "karantinske centre", a prošle nedelje su objavili da imaju više od 160.000 kreveta u više od 100 improvizovanih poljskih bolnica.

Prema grčkim stručnjacima za javno zdravstvo, profesorima Dimostenisu Sarijanisu i Gikasu Majorkinisu, stopa vakcinacije u Kini nije dovoljno visoka da bi ograničila širenje virusa, tako da je potrebno "zaključavanje", ali će, kako su naveli, po onome kako to rade, kineske vlasti "videti da ono što žele da postignu, nije moguće", prenosi in.gr.

foto: LIU JIN / AFP / Profimedia

Ekonomija

Kina je u petak saopštila da će pomoći stotinama kompanija u ključnim sektorima da obnove proizvodnju u zatvorenom Šangaju, komercijalnoj prestonici, dok preduzeća upozoravaju na rastući ekonomski danak zbog lokdauna.

Najava dolazi u trenutku kada sve veći broj poslovnih lidera i analitičara upozorava da striktna ''nulta-kovid'' politike izaziva ekonomske poremećaje koji se provlače kroz globalne lance snabdevanja robom od električnih vozila do Ajfona, prenosi Rojters.

Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija radiće sa 666 kompanija u koje spadaju one koje proizvode poluprovodnike, automobile i medicinski sektor kako bi se vratili na posao, navodi se u saopštenju kasno u petak.

Timovi su poslati u Šangaj kako bi osigurali nastavak rada u ovim ključnim industrijskim kompanijama, dodao je regulator.

Kurir.rs