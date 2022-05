ESKALACIJA SUKOBA Zbog poteza Džoa Bajdena i Vladimira Putina svet hrli u treći svetski rat!

Američki predsednik potpisao zakon kojim se Ukrajini omogućava neograničeno slanje oružja, i to bez odobrenja Kongresa, a Rusi prete odmazdom ako procene da se neko direktno meša u rat

Potpuno uništenje... Ilustracija nuklearne eksplozije foto: Shutterstock

Svet je korak bliže globalnom ratu nakon najnovijeg i, po mnogima, neočekivanog poteza Džoa Bajdena, predsednika SAD, koji je potpisao zakon kojim se Ukrajini omogućava neograničeno slanje oružja i to bez odobrenja Kongresa! U pitanju je Zakon o zajmu i najmu za odbranu demokratije u Ukrajini, koji se zasniva na programu iz Drugog svetskog rata čiji je cilj bio da se pomogne saveznicima u Evropi (uključujući i tadašnji SSSR) da se suprotstave Adolfu Hitleru.

Velika ovlašćenja

Оvaj zakon daje američkom predsedniku ovlašćenje da postigne brze sporazume sa Ukrajinom, kao i sa drugim istočnoevropskim zemljama o isporuci oružja i opreme, zaobilazeći odobrenje Kongresa, kao i brojna birokratska pravila.

POTEZI AMERIKE Rizično: - Dostavljanje obaveštajnih podataka u realnom vremenu pomoću kojih Ukrajina nanosi velike gubitke Rusiji - Slanje haubica i drugog oružja velikog dometa Ukrajini, što bi moglo da dovede do eskalacije sukoba - Obučavanje ukrajinskih vojnika u trećim zemljama, što će produžiti ratna dejstva Oprezno: - Odbijanje uvođenja zone zabranjenog leta nad Ukrajinom, čime se izbegava direktan sukob s Rusijom - Odbijanje da se pošalju vojnici u Ukrajinu, čime se takođe izbegava direktan sukob s Rusijom - Odbijanje da se Ukrajina primi u NATO po ubrzanoj proceduri jer bi to takođe dovelo direktnog sukoba

Zakon je prvi put u martu 1941. potpisao predsednik Frenklin Delano Ruzvelt, devet meseci pre nego što su SAD ušle u Drugi svetski rat i zahvaljujući kojem su saveznici do septembra 1945. dobili oružje vredno 50 milijardi tadašnjih dolara (današnja vrednost 80 milijardi dolara). - Potpisujem zakon koji pruža još jedno važno sredstvo koje direktno podržava vladu Ukrajine i ukrajinski narod i njihovu borbu za odbranu zemlje i demokratije od Putinovog brutalnog rata. Cena borbe nije mala - rekao je Bajden u Ovalnom kabinetu. Ukrajina sada ima mogućnost da zatraži hitno i ubrzano slanje oružja ili drugu pomoć vezanu za bezbednost. SAD su od početka ruske invazije u šest navrata odobravale slanje vojne pomoći Ukrajini, poslednji zahtev predsednika Bajdena jeste da se odobri paket pomoći vredan 33 milijarde dolara, što predstavlja oko polovine ovogodišnjeg ruskog vojnog budžeta. Od početka sukoba u Ukrajini, sve strane upozoravaju da je svet na ivici trećeg svetskog rata i da jedan pogrešan potez može da dovede do apokalipse. Na to su upozoravali ruski predsednik Vladimir Putin i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.

Munjevita reakcija

Putin je rekao da bi svaka strana intervencija u Ukrajini izazvala, kako je naglasio, "munjevitu reakciju".

Finansijska pomoć za Kijev... Brisel pomaže šakom i kapom foto: Shutter EU izdaje obveznice: Za vladu u Kijevu 15 milijardi evra Evropska unija planira izdavanje obveznica u iznosu od 15 milijardi evra kako bi se finansirale operacije ukrajinske vlade, objavio je portal Politiko, pozivajući se na dobro upućene diplomatske izvore. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je od Međunarodnog monetarnog fonda pomoć u iznosu od sedam milijardi dolara mesečno kako bi se isplaćivale plate, penzije i drugi troškovi tokom rata. SAD su pristale da obezbede trećinu te sume u naredna tri meseca. EU je spremna da pokrije ostatak troškova. Evropska komisija je o planu za izdavanje obveznica prošlog petka obavestila ambasadore zemalja članica.

- Čak i nakon raspada SSSR i gubitka značajnog dela njegovih vojnih potencijala, današnja Rusija ostaje jedna od najmoćnijih nuklearnih država. Rusija ima veliku prednost u najsavremenijem naoružanju. U tom kontekstu, niko ne bi trebalo da sumnja da će se svaki potencijalni agresor suočiti sa porazom i zlokobnim posledicama ako direktno napadne našu zemlju - rekao je Putin. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je nedavno izjavio kako NATO vodi posredan rat protiv Rusije šaljući oružje Ukrajini: - Ovo oružje će biti legitimna meta. Rizik od trećeg svetskog rata je značajan. Ne bih želeo da taj rizik veštački povećavan, ali opasnost je ozbiljna, stvarna. Ne smemo to potceniti - rekao je Lavrov. Svet od kubanske krize nije bio ovako blizu globalnog nuklearnog rata. Nedavna testiranja ruske balističke rakete "S-28", nazvane "satanin sin" i sposobne da nosi mnogo nuklearnih bojevih glava, mnogo doprinose strahu od sukoba te vrste.