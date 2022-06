FINSKA I ŠVEDSKA ULASKOM U NATO GUBE OVO?! Kastratović smatra da AMERIKANCI UNENJUJU države kako bi BILE POD NJIHOVOM KONTROLOM

NATO neće moći da ignoriše zabrinutost Turske o pristupanju Švedske i Finske bloku dok Rusija ima dovoljno vojno-tehničkih sredstava da garantuje svoj odbrambeni kapacitet i bezbednost tokom širenja bloka, izjavio je danas zamenik ruskog šefa diplomatije Aleksandar Gruško.

"Ni Brisel, ni Stokholm ni Helsinki neće moći jednostavno da odbace zabrinutost Turske. Malo je verovatno da će Ankaru uveriti samo argumenti NATO solidarnosti. Moraće naći kompromisna rešenja koja će zadovoljiti njene interese", rekao je Gruško, a prenosi TASS.

On je dodao da će Rusija upotrebiti sva vojna tehnička sredstva da sačuva bezbednost usred širenja NATO-a i podsetio da je "apsolutno nemotivisana ekspanzija" alijanse u suprotnosti sa vizijom Rusije o unapredjenju evropske bezbednosti.

foto: Kurir Televizija

Luka Kastratović, general major u penziji, smatra da Amerika ucenjuje zemlje da bi ih stavila pod svoju kapu odnosno da bi ušli u NATO.

- Kako vreme odmiče situacija je sve jasnija i za one koji nisu pratili situaciju. Ovo je napad Amerike i ona traži da što više država stavi pod svoju kapu. Ovo je čist pritisak Amerike, oni ucenjuju - rekao je Kastratović.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je šta Finska i Švedska dobijaju, a šta gube ulaskom u NATO.

- Finska i Švedska dobijaju to da će imati NATO baze na njihovoj teritoriji. Gube svoju samostalnost i ne pitaju se više ništa. Ipak su to dve zemlje gde je socijalna pravda daleko odmakla i gde su građani mogli da žive slobodnije i da zarađuju. Sada više to neće moći - rekao je Kastratović.



