Najviši kineski diplomata Jang Jieči sastao se sa savetnikom za nacionalnu bezbednost SAD-a

Visoki kineski diplomata Jang Jieči sastao se u Luksemburgu sa američkim savetnikom za nacionalnu bezbednost Džejkom Salivanom. Jang je rekao da nedavna politika Vašingtona prema Kini nije u skladu sa datim obećanjima. „Predsednik Bajden je više puta rekao predsedniku Siju da SAD ne traže novi hladni rat sa Kinom, da nije cilj SAD-a da promeni kineski sistem, da neće stvarati saveze protiv Kine, neće podržavati „nezavisnost Tajvana“ i da nema nameru da traži sukob sa Kinom“, rekao je Jang Salivanu u ponedeljak. Jang je kazao da su, uprkos konsenzusima, SAD nastavile da obuzdavaju i potiskuju Kinu. „Takva politika neće pomoći SAD-u da se otarase sopstvenih problema, već će samo dovesti do poteškoća u bilateralnim odnosima. To je protiv interesa i Kine i SAD-a, ali i ostatka sveta“, kazao je Jang. Poslednjih nedelja došlo je do povećane komunikacije SAD-a sa tajvanskim separatističkim snagama, za koje Peking upozorava da će ugroziti temelje regionalnog mira i odnose Kine i SAD-a. Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da su Jang i Salivan imali iskren, dubinski, konstruktivan razgovor u Luksemburgu i da su se složili da pojačaju dijalog, smanje pogrešne procene i pravilno upravljaju razlikama primenom konsenzusa između kineskih i američkih lidera. „SAD ne bi trebalo da imaju pogrešne procene ili nerealna očekivanja u vezi sa pitanjima Tajvana, jer je Kina odlučna i sposobna da brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet“, rekao je Jang Salivanu. Jang je pozvao SAD da se ovim pitanjima bave oprezno i da se pridržavaju politike jedne Kine.

Kurir.rs/Kineski radio internacional