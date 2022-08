MOŽEMO ALI NEĆEMO: Iran tvrdi da mogu da imaju tehnološke kapacitete da naprave atomsku bombu, ali da nisu zainteresovani za to

Direktor Iranske agencije za atomsku energiju Mohamad Eslami rekao je da Iran može da napravi atomsku bombu, ali da država to ne planira, prenela je iranska novinska agencija Fars.

Kako piše BBC, ovakve izjave vodećih iranskih zvaničnika su retkost, što povećava zabrinutosti o stvarnoj naravi iranskog nuklearnog programa.

Nakon što je bivši američki predsednik Donald Tramp napustio nuklearni sporazum potpisan 2015. godine, koji je trebalo da obezbedi da Iran ne napravi nuklearno oružje, država je ubrzala svoj nuklearni program.

"Iran poseduje tehnološku sposobnost da napravi atomsku bombu, ali to nam nije cilj", rekao je Eslami.

U junu je Rafael Grosi, šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), rekao da Iran može u roku od par nedelja dovoljno da obogatit uranijum za izgradnju atomske bombe. On je međutim naglasio da to što Iran poseduje dovoljno materijala za izgradnju bombe ne znači da poseduje i sposobnost za to.

Prema poslednjim izveštajima IAEA Iran ima 43,1 kilogram uranijuma obogaćenog za 60 posto. Za izgradnju atomske bombe je potrebno 25 kilograma uranijuma obogaćenog na 90 posto.

Pregovori koji se vode između Irana i zapadnih država o oživljavanju sporazuma iz 2015. u zastoju su proteklih meseci. Redak indirektan pokušaj pregovaranja SAD i Irana po ovom pitanju organizovan je u Kataru u junu, bez mnogo uspeha.

