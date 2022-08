NOVA ERA KAZAHSTANA: Još uvek smo mlada država, ali smo postigli mnogo za tri decenije

- Međunarodni dan borbe protiv nuklearnih testova obeležava se 29. avgusta i ovo je poseban dan za Kazahstan. Tokom 52 godine postojanja Semipalatinskog nuklearnog poligona, u našoj zemlji je izvedeno 500 eksplozija. Nakon raspada SSSR ostala je ogromna zaliha nuklearnog oružja, uključujući 1.400 bojevih glava, zbog čega je Kazahstan mogao da postane jedna od nuklearnih supersila sveta. Ukazom prvog predsednika Nursultana Nazarbajeva 29. avgusta 1991. ovaj poligon za nuklearno testiranje bio je zatvoren - kaže u intervjuu za Kurir Njegova ekselencija Madi Atamkulov, ambasador Kazahstana u Srbiji, i dodaje:

- Ovaj hrabar korak u to vreme pomogao je da se ojača poverenje velikih sila i obezbedi poštovanje naše republike. Generalna skupština UN kasnije je ovaj dan proglasila Međunarodnim danom borbe protiv nuklearnih testova. I ponosni smo što je Kazahstan preduzeo ovaj korak kao jedan od prvih i dao značajan doprinos svetu bez nuklearnog oružja.

Koja su glavna dostignuća Kazahstana tokom 31 godine nezavisnosti?

- Ustavni zakon o državnoj nezavisnosti Republike Kazahstan usvojen je 16. decembra 1991. Ovaj datum je označio promenu u sudbini nacije, narod je dobio istinsku slobodu i oživljavanje duhovnih vrednosti. Bez sumnje, mi smo još uvek mlada država, koja se postepeno razvija, uzimajući u obzir sve izazove u zemlji i na međunarodnoj sceni. Analizirajući dostignuća Kazahstana, sa sigurnošću se može primetiti da smo postigli mnogo u raznim oblastima, naročito u ekonomiji.

Kako se vaša zemlja izborila sa ekonomskom krizom nakon raspada Sovjetskog Saveza?

- Veoma uspešno. Ekonomija je porasla 17 puta za 30 godina. U prvim godinama nezavisnosti BDP zemlje bio oko 11,4 milijarde dolara, dok je 2021. porastao na skoro 200 milijardi dolara. Kazahstan čini 70 odsto svih stranih investicija u centralnoj Aziji. Privukli smo više od 370 milijardi dolara direktnih stranih investicija. Danas je Kazahstan multinacionalna država sa više od 19 miliona stanovnika i ogromnim ekonomskim potencijalom. Cilj koji je postavilo rukovodstvo zemlje je da postane profesionalna država odgovorna društvu.

U kojoj meri povoljan geografski položaj doprinosi boljem razvoju?

- Kazahstan se nalazi na raskrsnici Azije i Evrope i 11 međunarodnih tranzitnih koridora. Kineski predsednik Si Đinping je 2013. tokom posete našoj zemlji prvi put izneo koncept "Novog puta svile" pod sloganom "Jedan pojas, jedan put". Planirano je da u narednih pet godina bude realizovano 112 infrastrukturnih projekata, izgrađeno i popravljeno više od 27.000 kilometara puteva.

Zašto je u junu ove godine u Kazahstanu održan referendum za izmenu ustava?

- Inicijativa za održavanje referenduma pripada predsedniku Kazahstana Kasim-Žomartu Tokajevu. U svojoj poruci narodu izjavio da je cilj izmene ustava izgradnja "Novog Kazahstana". Potrebu za reformama diktirali su tragični događaji u januaru ove godine. Tokom masovnih protesta, koji su prerasli u nerede i oružane sukobe, ubijeno je 230 ljudi. Među najznačajnijim izmenama su zabrana članstva u bilo kojoj stranci za predsednika zemlje, zabrana zauzimanja državnih i javnih funkcija za užu porodicu predsednika, kao i održavanje izbora po mešovitom izbornom sistemu. Prvi put se menja ustav u pravcu decentralizacije zemlje.

Odlični odnosi dve države

PODRŽAVAMO INTEGRITET SRBIJE

- Između naših zemalja nema nerešenih ili spornih političkih pitanja. Kazahstan podržava integritet Srbije i to je dobra osnova za razvoj trgovinske, ekonomske i investicione saradnje. Prioriteti su poljoprivreda, IT sektor, logistika i vojnotehnička saradnja. Formirani su do sada Kazahstansko-srpski poslovni savet i Međuvladina komisija. Održavamo sastanke s vodećim srpskim kompanijama, proučavamo njihovo iskustvo. Takođe nas zanima i realizacija naprednih projekata u Srbiji, uključujući i digitalne projekte. S obzirom na tešku političku situaciju na evroazijskom kontinentu, radimo na alternativnim logističkim rutama kako bismo dali dodatni podsticaj trgovinskim odnosima naše dve zemlje - kaže Atamkulov.