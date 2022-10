ČEŠKA I SLOVAČKA STRAHUJU OD NOVOG TALASA MIGRANATA: Poslali vojsku na granice!

U obnovljene kontrole na granici sa Slovačkom zbog sve većeg broja migranata, Češka od danas uključuje i vojsku, ukupno 320 vojnika koji u obezbedjenju granice, uključujući tu i zelenu, pomažu policiji i carini.

Kontrole na svojoj južnoj unutrašnjoj granici šengenskog prostora Češka je uvela 29. septembra, prvobitno na 14 dana, ali vlada je odlučila da ih produži za još 20 dana, do 28. oktobra a takodje da povuče deo svojih policajaca koji pomažu na granici Makedonije i Grčke i vrati ih na granicu sa Slovačkom.

Od početka kontrola provereno je 226.000 ljudi, otkriveno 1.700 nelegalnih migranata i uhapšeno skoro 50 krijumčara ljudi, saopštila je češka policija.

"Krijumčari migranata su u najvećem broju Ukrajinci, zatim gradjani Češke, Sirije, Moldavije i Gruzije", kazao je portparol policije Martin Vondraška.

Češka od početka godine ponovo beleži povećani priliv izbeglica, uglavnom Sirijaca koji balkanskom trasom preko Slovačke i Češke nastoje da dopru do Nemačke.

Za prvih osam meseci ove godine češke vlasti otkrile su 10.240 migranata, samo u avgustu preko 3.000, na svojoj teritoriji, 95 odsto su državljani Sirije, a za Češku je problem što prima natrag nelegalne migrante koje joj vraća Nemačka, dok Slovačka iz koje su ušli u Češku odbija da ih prima natrag, iako postoje sporazumi o vraćanju izbeglica iz trećih zemalja.

"To je efekat domina. Ako jedna zemlja ne prihvata vraćanje onda se to valja na one dalje zemlje", kazao je ministar unutrašnjih poslova Češke Vit Rakušan.

Šef slovačke diplomatije Rastislav Kačer, tokom nedavne posete Pragu, odbijanje je pravdao time da su navodno sada kad postoji šengenski prostor ti sporazumi zastareli i pozvao da Evropska unija nadje drugo zajedničko rešenje, a da susedne zemlje takodje usklade sa EU svoju politiku izdavanja viza.

Ekspert OECD-a za migracije Jan Šrot objašnjava ovakav porast ilegalnih prelazaka granice time što, konkretno u Češku, mnoge izbeglice dolaze iz izbegličkih centara na Balkanu.

"U centrima za izbeglice u Srbiji i Bosni stanje je problematično. U trenutku kada se mi ovde bavimo Ukrajinom i drugim stvarima oni u Srbiji i Bosni rešavaju primarno ove probleme. Sirijske izbeglice dolaze i iz Turske. Tamo je visoka inflacija i počinju veliki ekonomski problemi. Društvo počinje da se okreće protiv izbeglica, a vraćaju ih takodje u Siriju", kazao je Šrot za informativni portal Seznamzpravy.

