BOLNO PRIZNANJE EU! Borelj: Naše blagostanje se baziralo na jeftinoj energiji iz Rusije

Blagostanje EU se zasnivalo na jeftinoj energiji iz Rusije, a sada je potrebno da se traže izvori energije unutar Evrope, ekonomiju saveza očekuje restrukturizacija, izjavio je šef evropske diplomatije Žozep Borelj na sastanku sa diplomatama EU.

„Naše blagostanje se baziralo na jeftinoj energiji iz Rusije. Očigledno je da sada moramo da tražimo energetske izvore unutar Evrope, koliko je to moguće, a ne da menjamo jednu zavisnost drugom. Najbolja energija je ona koja se proizvodi u zemlji. Ljudi za sada nisu svesni činjenice da Rusija i Kina neće biti one države koje su bile za razvoj naše ekonomije i to zahteva ozbiljnu restrukturizaciju“, istakao je Borelj.

On je podsetio da se EU dugo oslanjala na kinesko tržište u uvozu i izvozu, prenosu tehnologija, investicija i kupovala jeftinu robu. Naglasio je i da je dostup kineskim tržištima sve složeniji, da predstoje ozbiljne promene, kao i da će to dovesti do političkih problema.

Evropska unija je u okviru osmog paketa sankcija Rusiji proširila ograničenja na Donjecku Narodnu Republiku, Lugansku Narodnu Republiku, Zaporošku i Hersonsku oblast, čiji su stanovnici na referendumima glasali za prisajedinjenje Rusiji.

