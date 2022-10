GENERAL SUROVIKIN SLAVI 56. ROĐENDAN: Proslava u senci raketiranja i disciplinovanja Ukrajine

od tenkiste do vazduhoplovca

General Sergej Suvorikin, komandant ruskih snaga u Ukrajini i bivši načelnik Ratnog vazduhoplovstva Ruske Federacije danas slavi 56. rođendan.

Po svemu sudeći general Suvorikin, koji je juče krstarećim raketama iznenada razorio skoro kompletni energetski sektor Ukrajine, i svoj rođendan provešće u nadgledanju i disciplinovanju vlasti u Kijevu sprovođenjem daljih napada.

Inače, Suvorikin primenjuje identičnu taktiku, koju je ruska vojska počela da sprovodi još 30. septembra 2015. kada se uključila u rat u Siriji, a koja je modifikacija američke doktrine "Šokiraj i zaplaši" koja je primnjena u Iraku 2003. godine.

Inače Suvorikin je bio taj koji je zaustavio pripremu džihadističkih grupa i boraca islamske države da u sveopštem napadu okončaju vlast Bašara al Asada.

Sada general Surovikin disciplinuje Ukrajinu, koja je za njim već izdala međunarodnu poternicu.

Surovikin je rođen 11. oktobra 1966. godine u Novosibirsku . Završio je vojnu akademiju u Omsku kao tenkista, što je bilo malo čudno jer preuzeo dužnost komandanta Ratnog vazduhoplovstva. Završio je i vojnu akademiju Frunze. Svoju karijeru počeo je u eltinoj Tamanskoj tenkovskoj diviziji gde je bio komandant 1, motostreljakog bataljona. Učestvovao je i u Drugom Čečenskom ratu od 2004.

Ono što seza njega kažu da je general koji ne voli improvizacije i aljkavost podređenih. Od njih zahteva disciplinu i red, pa je prozvan i general armagedon.

Inče za njega se poslednjih dana vezuje pregršt izjava koje je nemoguće proverti. Inače ono što treba znati, jeste da Surovikin prezire medije, proslave i poziranje pred kamerama, što je sasvim drugi prototip generala od onoga što smo navikli.

"On je iz Novosibrska, sasvim drugi metalitet, a znamo šta su ljudi iz Sibira uradili 1941. Šta možemo da očekujemo od novog komandanta, pa možemo da očekujemo masovnu upotrebu avijacije, masovno bombardovanje. To što neko dolazi iz vazduhoplovstva, znači da će biti masovne upotrebe avijacije. To je naprosto znak ruske promene taktike.

Svi oni koji su tvrdili gde je rusko ratno vazduhoplovstvo? Kao što sma uvek tvrdio, Rusi čekaju kraj godine za glavni napad, zašto bi žurili. Život u Rusiji se odvija normalno, liberali su iz Rusije pobegli, a Ukrajinci nisu sigurno spremni da prezime na mestima gde se nalaze. Nemci nisu bili spremni da prezime ispred Moskve 1941, tako da nov komandant operacije govori o tome da se menja taktika", rekao je za Kurir vojni komentator Boško Jovanović.

Kurir.rs/A.Mlakar