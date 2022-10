SASTANAK TAJNE NATO GRUPE U BRISELU: Ministri odbrane se okupili radi NUKLEARNOG PLANIRANJA

Dok NATO nastavlja sa planovima da naredne nedelje održi nuklearnu vojnu vežbu a raste zabrinutost zbog insistiranja predsednika Rusije Vladimira Putina da će upotrebiti sva neophodna sredstva za odbranu ruske teritorije, u Briselu se danas sastala tajna Grupa NATO za nuklearno planiranje.

Ministri odbrane država članica vodili su današnju sednicu, koja se obično održava jednom ili dva puta godišnje, u sedištu NATOa u Briselu.

Sastanak se održava u vreme visoke napetosti jer neki saveznici iz NATO, predvođeni SAD, snabdevaju Ukrajinu naprednim oružjem i municijom kako bi se branila od ruskih vazdušnih napada.

NATO oprezno prati ruske pokrete, ali do sada nije uočena nikakva promenu u u njenim nuklearnim položajima.

Dodatna neizvesnost proizlazi iz činjenice da bi i Rusija uskoro trebalo da održi sopstvene nuklearne vežbe, moguće u isto vreme kada i NATO ili neposredno nakon toga, navode NATO diplomate.

Ministar odbrane Velike Britanije Ben Volas izjavio je da će NATO izvesti rutinsku vojnu vežbu i da se sve svodi na spremnosti i gotovost te da nisu poželjni manevri koji su van te rutine.

"Sastanak NATO usmeren je na to da budemo sigurni da smo spremni na sve. Mislim, to je posao ovog saveza, da osigura da 30 partnera zajedno budu spremni za sve što nam se servira. Na tome moramo da nastavimo da radimo", rekao je on.

NATO-ova vojna vežba, nazvana "Nepokolebljivi podne" (Steadfast Noon), održava se svake godine u isto vreme i traje oko nedelju dana.

Ona predvidja angažovanje borbenih aviona koji mogu da nose nuklearne bojeve glave, ali ne i upotrebu pravih bombi. U vežbi učestvuju i druge vazduhoplovne snage.

Četrnaest od 30 država članica NATO-a biće uključeno u vežbu, planiranu pre napada Rusije na Ukrajinu u februaru.

Glavni deo manevara biće na više od 1.000 kilometara od Rusije, rekao je jedan zvaničnik NATO-a.

NATO kao organizacija ne poseduje nikakvo oružje. Nuklearno oružje koje se nominalno povezuje sa alijansom ostaje pod čvrstom kontrolom tri zemlje članice - SAD, Velike Britanije i Francuske koja insistira na nuklearnoj nezavisnosti i ne učestvuje na sastancima Grupe za nuklearno planiranje.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je početkom sedmice, uoči sastanka ministara odbrane

NATO-a u upozorio da bi "bio poslat apsolutno pogrešan signal" ako bi najveća svetska bezbednosna organizacija otkazala nuklearnu vojnu vežbu.

(Kurir.rs/Beta)