ZELENSKI ODBIO PUTINOVU PONUDU: Želi prekid vatre zbog napredovanja ukrajinske vojske!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija, pod izgovorom primirja pokušava da sakrije nove korake agresije.

„Rusija neće uspeti da u miru sakrije svoje pripreme za novi talas agresije na Ukrajinu i Evropu. Svet će do detalja znati kako i kada agresor sprema novu eskalaciju u ovom ratu.

I svaki novi mobilizacioni korak Rusije će biti poznat svetu i pre nego što on to ostvari, mi ćemo to ostvariti“, rekao je on u večernjem obraćanju.

Prema njegovim rečima, „sada Rusija želi da iskoristi Božić kao paravan da bar na kratko zaustavi ofanzivu naših momaka u Donbasu i dopremi opremu, municiju i regrute. Svi u svetu znaju da Kremlj koristi predah u ratu da nastavi rat sa novom snagom“.

Kurir.rs/Sputnjik