"NUKLEARNO ORUŽJE JE POSLEDNJI KORAK RUSIJE" Obradović: Jačina države meri se težinom njene ekonomije, a ne veličinom teritorije

Dok se ruski rat u Ukrajini približava prvoj godišnjici, očekuje se da će šefovi članica NATO razmatrati kako saveznici mogu da unaprede isporuke oružja, obuku i podršku Ukrajini narednih meseci, i kako zemlje članice da unaprede sopstvenu odbranu.

"Nemamo naznaka da su se ciljevi ruskog predsednika Vladimira Putina promenili", rekao je zamenik generalog sekretara Severnoatlantske alijanse Mirča Džoana, ukazavši na to da je Rusija mobilisala više od 200.000 dodatnih vojnika.

"Stoga", dodao je, "moramo biti pripravni na duge staze, a 2023. godina biće teška godina, i moramo podržavati Ukrajinu dokle god to bude potrebno".

Sa druge strane Dmitrij Medvedev, bivši predsednik Rusije i sadašnji zamenik šefa ruskog Saveta bezbednosti rekao je da „Nuklearne sile nisu izgubile velike sukobe od kojih zavisi njihova sudbina. I da bi to bi svima trebalo da bude očigledno“.

Današnji gosti emisije "Puls Srbije" bili su Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije.

Poveli su razgovor o izjavama ruskih zvaničnika i njihovoj činjeničnoj osnovanosti.

Šahrimanjan je od samog početka ocenila sve gorepomenute izjave, prostim dodvoravanjem predsedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu.

- Izjava Medvedeva zvuči kao da se ruski zvaničnici dodvoravaju Putinu - rekla je Šahrimanjan Obradović.

Zoronjić se donekle složio sa sagovornicom, ali je fokus razgovora uperio na unutrašnje stanje u Rusiji i sve izjave ruskih zvaničnika, nazvao nužnim radi podizanja morala naroda i vojske.

- Ove izjave služe upravo za to, da dignu moral ruskom narodu i vojsci na terenu, da im se da do znanja da su oni zaštićeni. Sve ove poruke su tu za unutrašnje potrebe, služe, naravno, i za spoljno političke potrebe, posebno kad je u pitanju rat - rekao je sažeto Zoronjić.

Što se tiče upotrebe nuklearnih oružja i mogućnosti korišćenja istog u rusko-ukrajinskom sukobu, Šahrimanjan je rekla da bi to bio poslednji korak Rusije.

- Definitvno bi to bio poslednji korak Rusije, ako bi se pokazalo da Rusija gubi. Rusija se izgubila u celoj ovoj agresiji, to je zastarelo, to je princip Staljina i Hitlera. Jačina države se meri težinom njene ekonomije, a ne veličinom njene teritorije. A vi svi Putinovci povucite se sada i dajte Ukrajini da se vrati na sve svoje teritorije na kojima je bila 1991. godine, a ne da pretitte da ćete iz levog, ili desnog džepa izvući neku nuklearnu bombu - rekla je Šahrimanjan Obradović istakvaši da Putinova vojska ne može da osvoji Soledar četiri meseca.

Zoronjić je prokomentarisao kako sve govori u prilog tome da će se rat još dugo nastaviti.

- Rusija nije ostvarila ni deo onog što je zacrtala, već ona želi da promeni čitav sistem u Ukrajini, koji je krenuo putem evropskih integracija. Ukrajina je danas mnogo drugačija nego Ukrajina 1990. godine. Imperijalizam je u punom jeku u Ukrajini i ona je svakim danom sve dalje od Rusije. Ja ne vidim uopšte način da ona postane nešto što je bila. Ukrajina će svakako biti mnogo daleko do Rusije, i svakim novim danom će to biti. A zašto Ukrajina ne seda za pregovarački sto? Ukrajina nije vratila dovoljno teritorija, i to je najveći razlog! - rekao je Zoronjić, i opisao ovaj rat kao jedinstven u svetskoj istoriji.

