NACIZMA SE TREBA OSLOBODITI, NE UKRAJINE! Boljević: Zapad doliva ulje, ako nastave tako može doći do upotrebe nuklearnog oružja

Danas je 334. dan ruske invazije na Ukrajinu. Britanski helikopteri "si king", sposobni za lov na podmornice, stigli su u Ukrajinu. Ipak, i dalje nije izvesno da li će saveznici među kojima su najuporniji SAD, Velika Britanija, Poljska i baltičke zemlje uspeti da nagovore Nemačku da isporuči ili odobri isporuku tenkova "leopard", koje Kijev traži.

U studiju ovog jutra u programu Redakcija TV Kurira gosti su bili dr Aleksandar Dikić, lekar, voditelj i pisac i prof. dr Sergej Boljević, šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi i poveli razgovor o situaciji u Rusiji i Ukrajini.

foto: Kurir tv

Svet se klati na ivici ambisa zbog povećanog rizika od nuklearnog rata, neuspeha u rešavanju ekoloških izazova i smanjena sposobnosti za racionalno rešavanje problema, reči su svetski poznatog filozofa i lingviste Noama Čomskog.

Upravo iz ovog citata gosti su i započeli razgovor.

- Ovo jeste agresija, i po uvaženom profesoru Čomskom. Možemo karakterisati ovo kao i dokaz slabosti, jer je Rusija suočena sa većim gubicima nego što su sada, pogotovo ako pomoć sa Zapada bude izdašnija, što znači da se Ukrajina može spremati za neka ofanzivna dejstva. Žrtve će biti veće to je sasvim sigurno - rekao je Dikić.

Boljević je mišljenje dao putem video linka, i to pokrenut poslednjom izjavom bivšeg predsednika Rusije, Dmitrija Medvedeva u kojoj je Medvedev, rusko-ukrajinski sukob nazvao "Otadžbinskim ratom".

- Reći ću vam o tim terminima. Specijalna operacija se zove, jer se ciljaju samo vojni objekti i vojna sila Ukrajine, a ako bi to bio rat, onda bi to bilo da se čitava zemlja podigne, kao što je to bilo u Drugom svetskom ratu. Ne znam šta će biti u budućnosti, za sada možemo da kažemo da je ovo specijalna operacija. Moramo poznavati istoriju. Donbas i Krim su uvek bili u sastavu Rusije. Tamo žive ruski ljudi, ruska kultura, ruski jezik. Onda su došli Ukrajinci, nacisti, koji su počeli da im to zabranjuju. Prema tome, oslobađaju se one zemlje koje su uvek pripadale Rusiji - rekao je Boljević i upozorio na uplit NATO u ovaj sukob:

- Davno bi ovo bilo završeno, jer oružje koje Zapad šalje doliva ulje na vatru - rekao je.

Kao potencijalni kraj sukoba Boljević je istakao da se oblasti koje pripadaju Rusiji moraju vratiti Rusiji.

02:35 Boljević: Specijalna operacija se zove jer se ciljaju samo vojni objekti, a ako bi to bio rat, onda bi se podigla čitava zemlja!

- Potencijalni kraj sukoba je da se Donbas, Herson, Zaporožje, Harkov, Kijev, Nikolajev, Odesa, vrate Rusiji, to su ruske oblasti, to je istorija, ne možete vi istoriju izbaciti iz glave ljude - ponovio je Boljević.

Dikić je nazvao sve "gejmerskom igrom" između Rusije i NATO.

- Ako je rat, onda stavljate sve vaše kapacitete pred neprijatelja, onda je ovo jedna gejmerska igra NATO zemalja protiv Rusije, gde koriste Ukrajinu za jedan "proksi rat" (rat preko posrednika). Ako imamo rat između Rusije i NATO, Rusija je već izgubila, kao što bi Ukrajina izgubila da je sama u ratu sa Rusijom, ali Ukrajina nije sama, nikako nije sama - rekao je Dikić i podsetio na istorijski ugao ratovanja:

- Ruska imperija se prostirala od Crnog mora do Baltičkog mora, do Severnog mora, do Srednje Azije. To što je nekad bila Ruska imperija zato se i raspala. Mi, kao država koja je sahranjivala imperije, treba da budemo protiv imperijalnog shvatanja sveta. Ukrajina može da živi kao i svaka država, kako ona želi - rekao je i podsetio na Budimpeštanski ugovor iz 1994. godine.

- Ovaj sporazum je posledica raspada SSSR-a. Pročitaću samo dva člana. Stav 2 - Ruska federacija potvrđuje obavezu, da se odrekne upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta i političke nazavisnosti Ukrajine, i stav 5 - Ruska federacija potvrđuje da neće upotrebiti nuklearno oružje, protiv države bez upotrebe nuklearnog oružja, a Ukrajina se nuklearnog oružja odrekla - ukazao je Dikić i u nastavku dodao da su sve države u SSSR-u želele da nađu drugog zaštitnika i da izađu iz ruske sfere uticaja.

01:50 Treba da budemo protiv imperijalnog shvatanja sveta

Boljević se nije složio sa sagovornikom i izričito naglasio da je Ukrajina obećala da neće mešati NATO, ali, naravno, da tu nije postojao ugovor, već data reč.

- Obećalli su da se neće mešati NATO. U Ukrajini vlada nacizam. Šta treba? Bandera se proslavlja, kao narodni heroj, čovek koji je ubijao u Drugom svetskom ratu, i to sopstvene Ukrajinace. Od nacizma se treba osloboditi, a ne od Ukrajine. Nek postoji Ukrajina. 27 miliona života je Rusija dala da se pobedi nacizam. U Krimu žive ruski ljudi, tu teritoriju je dao Hruščov! Donbas je Lenjin dao, to se rešavalo jednim potpisom olovke u to vreme - rekao je i za kraj dodao da je Rusija dovoljno jaka za ovaj sukob i da joj ne trebaju saveznici.

- Može doći do upotrebe nuklearnog oružja, ako Zapad nastavi ovako da radi - dodao je za kraj.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud