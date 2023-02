NEMAČKI DRŽAVNI TUŽILAC FRANK: Prikupili smo nekoliko stotina dokaza o ruskim ratnim zločinima! Fokusirani smo na Buču

Generalni nemački državni tužilac Peter Frank rekao je da je Nemačka prikupila nekoliko stotina dokaza o ratnim zločinima u Ukrajini. Prema njegovim istupima, potrebna je međunarodnopravna procedura.

„Trenutno smo, na primer, fokusirani na masovna ubistva u Buči, ali napade na ukrajinsku civilnu infrastrukturu“, rekao je Frank u intervjuu za časopis Velt am zontag. On je rekao da su do sada prikupili "trocifren broj" dokaza, ali nije precizirao detalje.

Ukrajina i njeni zapadni saveznici optužili su ruske snage za zločine u Buči, gradu u blizini Kijeva, ubrzo nakon početka napada na Ukrajinu krajem februara prošle godine. Rusija negira optužbe. Ruske snage su takođe napale ključnu infrastrukturu u Ukrajini, a Moskva negira da namerno gađa civile.

Nemačka je počela da prikuplja dokaze za krivično gonjenje mogućih vojnih zločina u martu 2022. Vlasti su, između ostalog, obavile intervjue sa ukrajinskim izbeglicama i proveravale javno dostupne informacije, rekao je Frank. Kot je dodao da nemačko tužilaštvo još ne istražuje određene pojedince.

„Spremamo se za moguće suđenje, bilo ovde u Nemačkoj ili sa našim stranim partnerima, ali pred međunarodnim sudom“, rekao je on.

Na pitanje kome treba suditi, Frank je odgovorio da treba da odgovaraju čelnici Rusije i oni koji su donosili odluke na najvišim vojnim nivoima.

Ukrajina radi na uspostavljanju specijalnog suda za krivično gonjenje ruskih vojnih i političkih lidera, koje krivi za početak rata.

U danima nakon početka ruskih napada, Međunarodni krivični sud (MKS), koji nema pristojnosti da krivično goni agresiju na Ukrajinu, pokrenuo je istragu o navodnim vojnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je u četvrtak da će u Hagu biti uspostavljen međunarodni centar za procesuiranje zločina agresije protiv Ukrajine.

Rusija inače odbacuje optužbe za vojne zločine Kijeva i zapadnih zemalja. Kremlj tvrdi da je pokrenuo „specijalnu vojnu operaciju“ u Ukrajini radi zaštite njene bezbednosti.

