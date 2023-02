GODINU DANA RATA: Stručnjaci saglasni u jednom, Rusija možda i vojno pobedi, ali će na DRUGOM POLJU ipak biti večiti gubitnik

Godišnjica rata je 24. februara, a nakon govora koji su održali Džozef Bajden i Vladimir Putin, deluje kao da se situacija ne približava kraju.

Prošle godine, uoči ruske agresije, svet se delio na one koji su verovali da će Rusija napasti Ukrajinu i one koji su verovali da Rusija neće napasti Ukrajinu.

Tako je bilo sve do poslednjeg trenutka, kada se 24. februara shvatilo da nema šale i da je krenula invazija, a zatim je usledilo istorijsko obraćanje Vladimira Putina u kom je obrazložio razloge za napad.

foto: Shutterstock/Niquirk, EPA / Yuri Kochetkov, Ukrainian President Press Office / UPI / Profimedia

Danas, godinu dana od početka krvavog rata, svet je još više zbunjen, a ovog puta je podela na one koji su za Rusiju i na one koji podržavaju Ukrajinu.

Ipak, kod obe podele postoji nešto zajedničko, a to je da svi strahujemo od posledica, a svet je već dobio novu geopolitičku sliku.

Gosti Usijanja koji su pričali o posledicama koje je pretrpeo svet, ali i o eventualnim budućim nedaćama su Biljana Šahrimanjan-Obradović, iz Centra za stratešku analizu i Vladan Glišić, advokat i osnivač pokreta "Narodna mreža“.

foto: Kurir televizija

Obradović je izvršila rekapitulaciju rata i podsetila na geopolitičku sliku sveta od pre godinu dana i sada.

- Ukrajinski narod se 24. februara 2022. godine probudio sa vešću da je krenuo rat. Zanimljivo je ono što je prethodilo ruskoj invaziji, a to je Minhenska bezbednosna konferecija (2021. godina) na kojoj Rusija nije prisustvovala. Ukoliko bi prisustvovala, bilo bi joj postavljeno pitanje da li će napasti Ukrajinu, jer se tada već znalo i govorilo se o tome zato što su se ruske trupe nagomilavale na ukrajinskoj granici. Doduše, oni ne bi mogli da daju odgovor na to, pa se samim tim nisu pojavili na konferenciji - započela je Obradović, pa nastavila:

- To jeste krvav rat, imamo na hiljade žrtava vojnika i civila. Rusija nije ostvarila svoje ciljeve, ni što se tiče pada ukrajinske vlade, niti cilj u osvajanju teritorija. Rusija nije uspela ni u demilitarizaciji ukrajinske vojske, jer su ukrajinske trupe jače i modernizovanije više nego ikad. Smatram da Rusija neće ništa postići ukoliko uspe u ovoj agresiji, zato što će joj se desiti bumerang koji je imala nakon završetka Drugog svetskog rata. Tada se Sovjetski Savez našao kao pobednik u vojnom smislu, a ispala je gubitnik u svim ostalim segmentima. To isto možemo da očekujemo ukoliko dođe do ruske pobede, vojna pobeda je jedno, a u svakom drugom smislu bi Rusija bila brod koji tone.

Potom se Glišić osvrnuo na poziciju u kojoj bi se Srbija zatekla ukoliko bi Rusija zaista pobedila ovaj rat.

foto: Kurir televizija

- Pobeda Rusije ne znači da će joj to doprineti neke pozicije, to može biti Pirova pobeda. Pogotovo za nas koji se nadamo da će Rusija pobedom doći kod nas i pomoći nam da rešimo neke naše probleme. Ukoliko Rusija pobedi, možda i može da ostvari neke svoje ciljeve, a da se tu spusti gvozdena zavesa i da Srbija ostane u velikom problemu. U tom slučaju, nećemo moći da budemo izolovano ostrvo jer će pritisci na nas biti mnogo brutalniji. Rusija svakako da bi cenila to što smo uz nju već godinu dana, ne bi to zaboravila, ali moguće da ni fizički ni uticajno neće imati snage da nam pomogne - rekao je Glišić.

Obradović je utvrdila da Rusija ne može da se svrstava među svetske sile, pa je rekla da se rusko rukovodstvo i te kako preračunalo jer nisu očekivali izuzetnu odlučnost ukrajinske vojske.

- Što se tiče Soledara i Bahmuta, ukoliko je kapaciter ruske vojske, koje je bila druga svetska sila, da osvoji Soledar ili Bahmut, koji su po 10 kilometara, kakva je onda to svetska vojska ukoliko ne može da uradi ništa drugom osim tih parčića teritorije. Dakle, Rusija ne može da se računa kao svetska sila. Ovo je tragičan rat, zato što je Rusija videla da ne može brzo da ostvari ciljeve na frontu, pa je krenula u taktiku da strateški slabi Ukrajinu u smislu civila, energenata... Rusija se nije fokusirala na vojnike i naoružanje, već na civile. Doduše, preračunali su se, jer rusko rukovodstvo nije očekivalo da će ukrajinski vojnici biti toliko motivisani na frontu i da mogu toliko žrtava da izdrže - rekla je Obradović.

02:22 RUSIJA NEĆE NIŠTA POSTIĆI POBEDOM! Pobediće u vojnom smislu, ali u svakom drugom će biti gubitnik

Obradović je rekla da postoji mogućnost da Vladimir Putin najavi ostavku, a ona smatra da bi to moglo da se dogodi pod određenim pristicima i kako bi se obezbedila bolja budućnost Rusiji i ruskom narodu:

- Ukoliko ste u dobrim odnosima sa SAD, onda sve ide dobro, vama i vašoj državi. S druge strane, ako pokvarite odnose sa SAD, onda vam sve ide nizbrdo. Samim tim, zbog bolje budućnosti ruskog naroda, postoji mogućnost da Putin, pod određenim pritiskom, najavi svoju ostavku i da se agresija konačno privede kraju.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs