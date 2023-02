DIREKTOR CIA VLIJAM BERNS: Kina možda šalje oružje Rusiji, iako još zvanična odluka nije donesena!

Direktor američke obaveštajne agencije CIA Vilijam Berns izjavio je da postoji mogućnost da Kina pošalje oružanu pomoć Rusiji u ratu sa Ukrajinom.

"Uvereni smo da kinesko vođstvo razmatra da obezbedi Rusiju smrtonosnom opremom", rekao je Berns TV mrežu Si-Bi-Es.

On je dodao da Kina još nije donela odluku da pošalje oružje Rusiji.

Na pitanje da li je cilj administracije predsednika Džoa Bajdena da, time što je pustila u javnost obaveštajne podatke CIA, bio da odvrati Kinu od slanja oružja Rusiji, Berns je odgovorio potvrdno, prenosi RTS.

"To je plan. Ako bi kineski predsednik Si (Đinping) to uradio, to bi bila veoma rizična i nerazumna opklada", naveo je Berns.

Kurir.rs/FoNet