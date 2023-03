UGLEDNI ADVOKAT OSUĐEN NA DOŽIVOTNU ROBIJU ZBOG UBISTVA ŽENE I SINA Tvrdio da nije kriv, pa napravio KOBNU GREŠKU tokom suđenja

Advokat Ričard Aleks Mardok (54) osuđen je danas na doživotnu kaznu bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog ubistva svoje supruge Megi Mardok i njihovog sina Pola Mardoka, javlja CNN.

Sudija Klifton Njuman složio se sa zahtevom tužilaca da Mardok bude osuđen da bude u zatvoru do kraja života.

„Nevin sam. Nikada ne bih povredio svoju ženu. Nikada ne bih povredio svog sina Pola“, rekao je Mardok pre nego što je sudija izrekao kaznu.

Sudija Njuman odgovorio mu je da „to možda niste bili Vi“.

„Možda je to bilo čudovište koje postajete kada uzmete 15, 20, 30, 40, 50, 60 opioidnih pilula. Možda postaneš druga osoba. Viđao sam to ranije. Osoba koja je stajala ispred mene nije bila ta osoba koja je počinila zločin, iako je to ista osoba“, rekao je sudija.

Podsećamo, porota u Južnoj Karolini proglasila je u četvrtak bivšeg uglednog advokata Ričarda Aleksa Mardoka (54) krivim za ubistvo supruge Magi (52) i sina Pola (22), nakon šest nedelja saslušanja koja su zaokupila pažnju javnosti širom SAD.

Porota od 12 članova, nakon gotovo tri sata većanja, saopštila je da Mardok kriv za ubistva koja su počinjena iz neposredne blizine uz kućicu za pse na njihovom porodičnom imanju 7. juna 2021.

Mardok je potomak uticajne pravničke porodice iz okoline Čarlstona. Iako je tvrdio da nije kriv za ubistva, priznao je da je lagao o svom alibiju i počinjenom finansijskom kriminalu, što je narušilo njegov kredibilitet kod porote.

Kurir.rs/Nova