Oči većeg dela sveta nedavno su bile uperene u Kremlj, gde je ruski predsednik Vladimir Putin ugostio Si Đinpinga, predsednika Kine!

Upravo je Si prvi svetski lider koji se rukovao s Putinom otkad je, krajem prošle nedelje, Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje zbog zločina u Ukrajini.

Ujedno je ovo i prva poseta kineskog vođe Rusiji od početka rata u Ukrajini i njegova prva poseta Moskvi za skoro četiri godine.

foto: Kurir televizija

Analitičar Dragan Simić gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao ove posete kineskog predsednika Moskvi.

- Moja bivša žena je Ruskinja, deca su mi pola Rusi. Takođe ja sam jako dugo u Rusiji i znam kako ona funkcioniše. Drugačije je od onoga kako mi zamišljamo. Najveći izraz poštovanja Putina prema Si Đinpingu je da ga je ispratio do izlaza. U Rusiji kada vas neko isprati do vrata kancelarije to je poštovanje do Boga. On je ispratio Sija do izlaza iz zgrade. To je nešto našta se ne obraća pažnja - rekao je Simić i dodao:

03:12 EVO KAKO JE PUTIN IZRAZIO ZAHVALNOST SI ĐINPINGU! Analitičar otkrio: U Rusiji se ovo smatra NAJVEĆIM IZRAZOM POŠTOVANJA

- Moj prijatelj je bio u tehničkom komitetu. Rusija i Kina sarađuju već 20 godina i imaju zajedničke komitete za razvoj nečega i dele tehnologije. To je strateško partnerstvo koje nije od juče. Kada se raspala Jugoslavija, ovde je makedonski ambasador prvo došao u Srbiju. Prvo se gleda ko je najvažniji. Si je novoizabrani predsednik Kine i otišao je prvo u posetu Moskvi. To je izraz velikog poštovanja. Nije otišao u Vašington, već u Moskvu. Ta poternica, možemo samo da se smejemo glupim ljudima na zapadu.

