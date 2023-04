"MAKRON NE BRINE ZA REJTING, ZATO SPROVODI PENZIONE REFORME" Sagovornici Kurira: Protesti u Francuskoj prelaze u OZBILJNO NASILJE

Francuski sindikati nastaviće da se bore protiv planiranog povećanja starosne granice za odlazak u penziju, rekli su u sredu nakon što sastanak sa premijerkom Elizabet Born nije uspeo da okonča višemesečni zastoj zbog duboko nepopularne reforme za odlazak u penziju.

Za danas su najavljeni najveći protesti u Francuskoj protiv ove najavljene izmene.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja govorio je u jutarnjem programu o protestima i dešavanjima u EU izazvanim rusko-ukrajinskim sukobom i unutrašnjim političkim brigama.

Dodatno negativna konotacija kod demonstranata je okretanje predsednika Makrona spoljnim problemima i to je, pored unutrašnjih problema, još jedan problem, započinje Perišić.

- TI mehanizmi Pete republike štite poziciju Makrona, pa teško da može biti smenjen u ovom trenutku. Od kada je preuzeo vlast sada mu je najniži rejting i svestan je činjenice da ne može da bude reizabran za predsednika. On ne brine za svoj rejting, ali želi da pomeri starosnu granicu i to upravo kroz reforme koje uvodi - kaže Perišić, navevši šta su argumenti demonstranata.

- Oni govore da će taj sistem biti preopterećen i da će se teško otvarati nova radna mesta za mlade ljude. Zato će mnogo više mladih ljudi učestvovati u ovim protestima. Ekonomski sistem je potrebno reformisati, jer, recimo, došlo je do inflacije u čitavoj Evropi. Najveći su protesti zbog inflacije upravo u Francuskoj. Oni imaju izuzetno razvijenu političku svest i uvek su spremni da izađu na ulice i da se bore protiv toga! - navodi Perišić.

Kako dalje Perišić primećuje, fokus ovih demonstracija jeste ta penziona granica, ali su tu u centru i druga pitanja.

- Svejedno se uvezuju problemi. Ovi protesti su nastali jer to tišti sve građane. Ono što je neka sličnost je da se Makron bori sa krizom koju ima na unutrašnjem planu. On se obratio građanima u toku dana. Levica se ujedinila uoči parlamentarnih izbora i ostvarili su odličan rezultat na predsedničkim izborima, ali je artiklusan broj navijača na levom spektru. S druge strane i desnica će ovo koristiti i sada će to raditi još više, kroz populistički diskurs, karakterističan za desnicu. Treba imati u vidu da je ovo znak i drugim državama da je moguće na ovaj način pokazati nezadovoljstvo, sindikalnim delovanjem. Čak su se i u Nemačkoj prelili ovi protesti. U Velikoj Britaniji takođe... - rekao je, pa istakao šta je, možda, jedina svetla tačka u ovim nemirima koja neće dovesti do opšteg haosa.

- Sreća je što nemamo u najvećim evropskim državama što nisu vreme izbornih godina. To daje nadu da se neće ući u neke krizne dane. Ovi će protesti moći da eskaliraju i moguće je da pređu u neke nasilne elemente - mišljenje je Perišića.

