"AMERIKA ZNA U SEKUND ŠTA PLANIRA MOSKVA" Šormaz: Možda ukrajinska kontraofanziva krene i sutra, OVA ZEMLJA STOJI U PRIPRAVNOSTI

Predsednik SAD Džozef Bajden izjavio je da je u toku "potpuna" istraga američkih obaveštajaca i Ministarstva pravda o curenju poverljivih dokumenta Pentagona.

Bajden, koji je prvi put javno komentarisao curenje tajnih američkih informacija, izjavio je da još nema odgovor o slučaju, ali da mu se približavaju. Takodje je naveo da mu nije poznato da ima velikih posledica.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovili su Dragan Šormaz, predsednik Evroatlantskog saveta Srbije i Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta u Kuriru.

foto: Kurir televizija

- Edvard Snouden je bio saradnik ruske obaveštajne službe GRU. Čovek je zahvaljujući tome uspeo sebi da obezbedi azil i dobije rusko državljanstvo. Onda dolazimo do jednog malog hakera koji sa grupom entuzijasta ponovo detonira celu priču. Koliko god vi u tom obaveštajnom sektoru preduzimali mere, ljudi koji su entuzijasti se dočepaju informacija. Ovo je nešto o čemu se priča već jedno 10 meseci i nije nikakva tajna. Mi smo već pisali da su britanski specijalci korišćeni oko Kijeva, kao i američki. Nemci su učestvovali u pomorskim operacijama - rekao je Mlakar.

Šormaz se saglasio da nije reč ni o kakvoj tajni i konstatovao da su mediji zbog tiraža dali veći značaj događaju nego što ga on realno ima.

foto: Kurir televizija

- To je interesantna priča za medije koja im podiže tiraž. Od ovoga nema nikakve koristi Amerika, kao ni Rusija. Podsetiću vas da je Amerika govorila u sat precizno kada će Rusija napasti Ukrajinu, što znači da ono znaju šta se tamo dešava, dok su s druge strane Evropljani pokazali da nemaju pojma šta se dešava u Moskvi. Meni je najinteresantniji ovaj deo koji se odnosi na nas - kaže Šormaz.

Mlakar je razjasnio pozadinu optužbe kojom se Srbija tereti za izvoz oružja Ukrajini.

- Mi smo jednoj zemlji prodali rakete. Ta zemlja je kasnije te rakete poslala Ukrajini. Onda je, međutim, optužena Srbija. To je bio interni dokument koji je neko koristio na nekom brifingu ili sastanku u vojnoj bazi. On nema nikakvu oznaku. To svi dobijaju.

01:17 UKRAJINSKA KONTRAOFANZIVA MOŽDA KRENE I SUTRA? Analitičari ukazuju na ogromnu vojnu moć jedne članice NATO

Povodom spekulacija da će Ukrajina odložiti kontraofanzivu do leta, Šormaz je prokomentarisao:

- A možda će se ona desiti i sutra. Ko to može da zna, osim možda Ukrajine. Ono što je sigurno jeste da se ne zna tačan datum ukrajinske kontraofanzive. Izvesno je da oni imaju nameru da tako nešto urade, a da li će to biti u aprilu ili avgustu to će zavisiti samo od njihov procene.

Mlakar je istakao vojnu moć Poljske.

- Poljska je trenutno najmoćnija sila NATO pakta, treća po redu. Zemlja koja se oprema vojno. Ovo je geopolitička igra. Poljska želi da postane najmoćnija zemlja Evrope vojno, a ekonomski će do doći samo po sebi i njen cilj jeste da oformi kontratežu Rusiji u Evropi.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud