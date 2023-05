LUKAŠENKO: Počelo premeštanje ruskog nuklearnog oružja u Belorusiju

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da je počelo premeštanje nuklearnog naoružanja u okviru sporazuma sa Rusijom, piše "Belta".

"Putin me je obavestio da je potpisao ukaz o razmeštanju nuklearnog oružja u Belorusiji. To je bio konkretan dokument. Odluka je doneta u odnosu na ono što je usmeno dogovoreno. Trebalo je da se u Belorusiji pripremi mesto gde bi se nuklearno oružje čuvalo. Sve smo to uradili. Zato je počelo razmeštanje nuklearnog oružja", rekao je Lukašenko.

Novinar ga je pitao da li zaista već započelo razmeštanje nuklearnog oružja i da li se ono već nalazi u Belorusiji.

"Možda. Videću kad se budem vratio", odgovorio je Lukašenko.

Lideru Belorusije je postavljeno pitanje o obezbeđivanju bezbednosti nuklearnog naoružanja.

"Tu nema šta da se priča. Znate da smo mi tačni, oprezni, majstori svog zanata. Ne brinite se za nuklearno oružje. Mi za njega odgovaramo. To su ozbiljna pitanja. Sve će biti kako treba", naglasio je Lukašenko.

U Minsku je ranije danas održan bilateralni sastanak ministra odbrane Ruske Federacije Sergeja Šojgua i ministra odbrane Belorusije Viktora Hrenjina na kome je potpisan dokument o skladištenju ruskog nuklearnog oružja na teritoriji Belorusije, pri čemu je dogovoreno da će Rusija zadržati kontrolu nad njim.

